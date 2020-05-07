В Москве консерватория и филармония отметят 180-летие со дня рождения Чайковского онлайн

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московская консерватория, которая носит имя Петра Ильича Чайковского, в четверг отметит 180-летие со дня рождения композитора трансляцией предъюбилейного концерта. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

"В преддверии юбилея в Московской консерватории состоялось множество концертов. 7 мая, в день рождения великого композитора, будет транслироваться запись выступления Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории под управлением Анатолия Левина, солист - Никита Борисоглебский (скрипка)", - сообщили в консерватории.

В Концертном зале им. Чайковского в Москве в этот день должны были выступить пианист Денис Мацуев и Госоркестр им. Светланова под управлением Александра Сладковского. Из-за ограничения массовых мероприятий для борьбы с коронавирусом вечер перенесен на 12 октября.

В связи с этим в Московской филармонии решили почтить память великого композитора в рамках акции "Домашний сезон". В праздничный день онлайн-зрители увидят фрагменты концертов 15 января 2018 года и 22 апреля 2019 года с участием пианиста Бориса Березовского и Национального филармонического оркестра России под управлением Калле Куусавы, а также Российского национального молодежного симфонического оркестра и дирижера Михаила Юровского.

Музей-заповедник Чайковского в подмосковном Клину из-за режима самоизоляции также не сможет в этот день принять многочисленных поклонников композитора. Сотрудники музея запустили в социальных сетях флешмоб. Каждый желающий может разместить свое поздравление с хэштегами #ДеньРожденияЧайковского, #Чайковский180 или их англоязычными аналогами #TchaikovskyBirthday, #Tchaikovsky180.

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Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в поселке при Камско-Воткинском железоделательном заводе (ныне город Воткинск, Удмуртия) в семье горного инженера и дочери высокопоставленного таможенного чиновника. В 1849 году семья уехала в Алапаевск (ныне в Свердловской области). Годом позднее Петр вместе с матерью переселился в Санкт-Петербург, где поступил в Императорское училище правоведения. Во время учебы Чайковский начал серьезно заниматься музыкой. В 1859 году окончил училище и, получив чин титулярного советника, начал работать в Министерстве юстиции.

В 1861 году Чайковский поступил в музыкальные классы Русского музыкального общества, на базе которых через год была создана Петербургская консерватория (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). Оставив службу в министерстве, Чайковский стал одним из первых студентов консерватории по классу композиции. Он окончил курс в 1865 году с большой серебряной медалью.

С января 1866 года преподавал в московском отделении РМО. В сентябре того же года на базе этого учебного заведения была открыта Московская консерватория (ныне Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского), Чайковский был ее преподавателем до 1878 года. Он совмещал преподавание с творческой деятельностью. В этот период он написал такие оперы, как "Воевода" и "Опричник", балет "Лебединое озеро", музыку к спектаклю "Снегурочка" по пьесе Александра Островского, четыре симфонии и другие. В 1871-1876 годах композитор также выступал в печати в роли музыкального критика.

После увольнения из консерватории Чайковский много путешествовал по Европе. В 1885 году композитор был избран одним из директоров московского отделения РМО. В том же году он переехал в село Майданово, расположенное рядом с подмосковным городом Клином. Последние годы жизни Чайковский провел в основном в Клину и его окрестностях. Он умер 6 ноября (25 октября по старому стилю) 1893 года от холеры и был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

Петр Чайковский создал более 80 произведений в разнообразных музыкальных жанрах. Творческое наследие композитора включает в себя десять опер ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта" и другие), три балета ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"), семь симфоний (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты (в том числе Концерт для фортепиано с оркестром № 1), хоровую музыку, более ста романсов и другие сочинения. Среди его наиболее известных оркестровых произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".

Имя Петра Чайковского носят Московская консерватория, проводящийся в Москве с 1958 года международный музыкальный конкурс, концертный зал Московской филармонии, многие учебные заведения и музыкальные фестивали, город в Пермском крае и улицы в нескольких городах России.