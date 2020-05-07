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Пандемия коронавируса нового типа

МАМТ открывает виртуальную выставку к 75-летию Великой Победы

Онлайн-проект стартует 8 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса нового типа отметит 75-летие Великой Победы виртуальной выставкой "На положении фронтового", рассказывающей о деятельности театра в годы войны. Онлайн-проект стартует 8 мая, сообщила ТАСС в четверг пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко готовил серию концертов и выставку, посвященную этому историческому юбилею, - сказала Горбунова. - Однако ситуация сложилась так, что сейчас из-за карантина театры закрыты, но это не значит, что они не работают. Сотрудники музейно-выставочного отдела и литературно-драматургической части МАМТ решили показать уникальные исторические материалы в виртуальном пространстве, создав выставочный проект "На положении фронтового", который рассказывает о том, как жил театр в военные годы".

Московский театр на положении фронтового

По словам собеседницы агентства, в первые месяцы войны произошло событие, определившее дальнейшую судьбу этого московского театра. "Были объединены три коллектива, работавшие в здании на Большой Дмитровке, 17: Оперный театр им. Станиславского, Музыкальный театр им. Немировича-Данченко и балетная труппа под руководством Викторины Кригер. Трудности военных лет помогли сложному процессу объединения, сплотили людей", - отметила пресс-атташе МАМТ.

Она обратила внимание на то, что объединенный театр остался работать в Москве на положении фронтового. Он возобновил спектакли уже 19 октября 1941 года, в тот момент, когда линия фронта подошла вплотную к Москве.

"Музыкальный театр стал первым и в течение какого-то времени оставался единственным театром, работавшим для жителей и защитников города. И, конечно, практически вся труппа участвовала во фронтовых бригадах", - уточнила Горбунова.

Продолжая исторический экскурс, она рассказала, что уже 25 октября 1941 года была показана первая премьера военных лет - балет "Штраусиана" в постановке Владимира Бурмейстера. Под музыку Иоганна Штрауса разворачивались лирические дуэты и забавные характерные сценки, в которых участвовали гувернантки и их воспитанницы, бравые военные и ловкий воришка. Веселая энергия и лирика - это было именно то, что так нужно было и людям, уходящим на фронт, и тем, кто оставался в Москве, оборонял город.

"В военные годы театр выпустил премьеры спектаклей, которые потом долго оставались в его репертуаре: оперетту Иоганна Штрауса "Цыганский барон", балет Виктора Оранского "Виндзорские проказницы", "Шехеразаду" на музыку Николая Римского-Корсакова. Ставились и произведения героические - балет "Лола", оперы "Чапаев" и "Суворов", спектакль-концерт "Герои русского народа". Об этом и многом другом и расскажет нашим зрителям виртуальная выставка "На положении фронтового", которую мы посвящаем юбилею Великой Победы", - заявила пресс-атташе МАМТ.

Своим мнением об идее и содержании проекта поделилась также руководитель отдела музейно-выставочной работы МАМТ Анна Смирина. "Мы постарались понять, как люди (а артисты - прежде всего люди!) прожили четыре военных года, не чувствуя себя ни жертвами, ни героями. Как они воспринимали происходившее, что делали изо дня в день. Хочется увидеть их лица без грима, услышать их голоса. К счастью, в какой-то мере это возможно: в театре сохранились фотографии тех лет и свидетельства очевидцев - дневники, отчеты руководителей фронтовых бригад, воспоминания. Чтобы увидеть все это, достаточно просто заглянуть на сайт театра: www.stanmus.ru", - сказала автор выставочного проекта.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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