Дирекция Эрмитажа рассчитывает завершить наружные работы в здании Биржи до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Наружные работы в рамках реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, которое находится в ведении Государственного Эрмитажа, планируется завершить к концу года. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, сейчас идет поиск нового подрядчика после расторжения контракта с предыдущим, который не смог выполнить требуемый объем работ.

"Нам важно, чтобы подрядчик не оказался вором или человеком, который не умеет строить. Громадный процент подрядчиков, которые идут работать на предприятия культуры, оказываются непригодными, чтобы завершить эту работу, поэтому мы очень тщательно выбираем подрядчиков. Сейчас у нас завершен определенный этап, у нас изгнан очередной подрядчик, сейчас готовится конкурс на следующего подрядчика - все это делается небыстро. Я думаю, что к концу года должны завершить наружные работы на Бирже. Возможно, кризис поможет "естественному отбору" хороших подрядчиков или, наоборот, помешает", - сказал Пиотровский.

Дирекция Государственного Эрмитажа в марте расторгла контракт с исполнителем работ по реставрации здания Биржи, компанией "Меандр", из-за невыполнения условий контракта. Тогда Пиотровский объяснил, что подрядчик смог выполнить только 10% запланированных работ из-за отсутствия физических и финансовых ресурсов.

Работы в здании Биржи, которое было передано Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года, предполагают реставрацию самого здания, капитальный ремонт инженерных коммуникаций и обустройство помещений для музея.

Проблемы с подрядчиками возникают у Эрмитажа уже не в первый раз. В июле 2017 года музей расторг контракт с компанией "Мехстройтранс" - подрядчиком строительства здания библиотеки в комплексе реставрационно-хранительского центра "Старая деревня". Претензии были связаны с нарушением сроков исполнения работ.