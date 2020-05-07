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Пандемия коронавируса нового типа

Эрмитаж создаст новую схему работы после карантина, чтобы не допускать скопления людей

По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, потребуется не менее двух недель, чтобы подготовить учреждение к открытию для посетителей после снятия ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует создать с учетом опыта других музеев новую схему приема посетителей, чтобы не допускать скопления людей в очередях и залах. Эта схема будет внедряться после завершения карантина, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас будет большое совещание американских, европейских и азиатских музеев - будем как раз обсуждать опыт того, как открывать музеи. Толпы не должно быть: как это сделать, как построить людей в очереди, чтобы они стояли на расстоянии двух метров друг от друга, как регулировать вход, как регулировать людей в залах. Некоторые музеи выйдут из карантина раньше нас, посмотрим, как это будет организовано. Может быть, теперь мы сумеем создать ту схему, которая раньше не получалась - допустим, предварительная продажа билетов на какие-то сеансы. На заседании дирекции мы уже обсуждаем конкретные вещи выхода из изоляции", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что потребуется не менее двух недель, чтобы подготовить музей к открытию для посетителей после снятия ограничений. Эрмитаж, как и другие федеральные музеи, закрыт для посещения с 17 марта.

"Когда будет снят режим большой самоизоляции, мы не менее двух недель будем приводить в порядок весь Эрмитаж. Наша главная забота была и есть - это "здоровье" наших коллекций. Для них должна работать система кондиционирования воздуха, отопления, вентиляции - она и сейчас хорошо работает, но когда вернутся люди в здание, все должно меняться и обустраиваться", - пояснил гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский рассказал, что сейчас в помещениях музея работают только сотрудники службы безопасности и специалисты, которые обеспечивают работу инженерных коммуникаций. Хранители следят за коллекциями в режиме онлайн, научные работники пишут книги удаленно.

Эрмитаж располагается в десяти зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. квадратных метров - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посещения доступны 542 зала. Ежегодно музей принимает около 4,5 млн человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичПандемия коронавируса нового типа
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