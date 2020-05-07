Эрмитаж создаст новую схему работы после карантина, чтобы не допускать скопления людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует создать с учетом опыта других музеев новую схему приема посетителей, чтобы не допускать скопления людей в очередях и залах. Эта схема будет внедряться после завершения карантина, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас будет большое совещание американских, европейских и азиатских музеев - будем как раз обсуждать опыт того, как открывать музеи. Толпы не должно быть: как это сделать, как построить людей в очереди, чтобы они стояли на расстоянии двух метров друг от друга, как регулировать вход, как регулировать людей в залах. Некоторые музеи выйдут из карантина раньше нас, посмотрим, как это будет организовано. Может быть, теперь мы сумеем создать ту схему, которая раньше не получалась - допустим, предварительная продажа билетов на какие-то сеансы. На заседании дирекции мы уже обсуждаем конкретные вещи выхода из изоляции", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что потребуется не менее двух недель, чтобы подготовить музей к открытию для посетителей после снятия ограничений. Эрмитаж, как и другие федеральные музеи, закрыт для посещения с 17 марта.

"Когда будет снят режим большой самоизоляции, мы не менее двух недель будем приводить в порядок весь Эрмитаж. Наша главная забота была и есть - это "здоровье" наших коллекций. Для них должна работать система кондиционирования воздуха, отопления, вентиляции - она и сейчас хорошо работает, но когда вернутся люди в здание, все должно меняться и обустраиваться", - пояснил гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский рассказал, что сейчас в помещениях музея работают только сотрудники службы безопасности и специалисты, которые обеспечивают работу инженерных коммуникаций. Хранители следят за коллекциями в режиме онлайн, научные работники пишут книги удаленно.

Эрмитаж располагается в десяти зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. квадратных метров - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посещения доступны 542 зала. Ежегодно музей принимает около 4,5 млн человек.