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75-летие Победы

Третьяковка запустила онлайн-проект для людей старшего поколения

На сайте представлены видеолекции, экскурсии и фотоматериалов о выставочных проектах и художниках

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в преддверии 75-летия Победы запустила онлайн-проект специально для людей старшего поколения. Сайт прост в использовании, а материалы подобраны с учетом анализа предпочтений пожилых людей, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"В преддверии такой важной даты особенно хочется быть рядом с близкими и в очередной раз с благодарностью вспомнить тех, кто защищал Родину и наше с вами право на жизнь. Именно сейчас мы посчитали важным сделать проект, который бы стал знаком уважения и проявлением заботы о нашей особой категории посетителей - людях старшего возраста. В обычное время они частые гости выставок, экспозиций и лектория Третьяковской галереи. Хочется, чтобы их общение с музеем не прерывалось во время режима самоизоляции, а крепло", - говорится в сообщении.

Для этого была разработана онлайн-платформа "Третьяковка для старшего поколения", где опубликованы материалы, подобранные по результатам исследований и анализа предпочтений пожилых людей. "Сайт прост и удобен в навигации, а количество публикуемых на нем материалов специально ограничено, чтобы пользователи не уставали от большого объема информации", - говорят в галерее. Подборка материалов состоит из видеолекций, экскурсий и фотоматериалов о выставочных проектах и художниках, чьи работы находятся в коллекции галереи. Первый материал посвящен скульптору Анне Голубкиной.

Также сотрудники галереи подготовили несколько тематических проектов к 75-летию Победы: отдел живописи XX века создал расширенную экспозицию. Сейчас она доступна на сайте музея, а после снятия режима самоизоляции посетители смогут увидеть ее в залах Новой Третьяковки.

"Отдел рукописей подготовил архивные материалы, связанные с военным временем - с периодом эвакуации музея: фотографии, афиши, другие материалы, отражающие время. Эти документы эпохи можно увидеть на Яндекс.Коллекциях и во время будущего международного фестиваля "Интермузей" на виртуальном стенде Третьяковской галереи", - добавляют в пресс-службе.

Материалы проекта "Третьяковка для старшего поколения" будут обновляться раз в месяц. Когда музей будет вновь открыт для посещения, на сайте появятся анонсы мероприятий, рекомендуемых для посещения людям старшего возраста.

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Россия75-летие Победы
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