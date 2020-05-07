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75-летие Победы

Музей истории Петербурга представит онлайн-выставку плакатов "Окна ТАСС" ко Дню Победы

Музей также выпустил альбом-каталог "Окна с видом на Победу", в котором полностью опубликована его коллекция плакатов "Окна ТАСС" времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга откроет виртуальную выставку плакатов "Окна ТАСС" 1941-1945 годов из своего собрания. Этот проект, а также показы фильмов и тематическая лекция, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут доступны на официальном сайте музея с 9 мая, сообщили в четверг в его пресс-службе.

"Выставка представит изображения наиболее ярких и характерных плакатов "Окна ТАСС". В собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга хранятся московские номера. Над созданием этих плакатов в Москве работали лучшие художники, такие как Кукрыниксы, Павел Соколов-Скаля, Владимир Лебедев, Владимир Милашевский, <…> и лучшие поэты - Самуил Маршак, Демьян Бедный, Василий Лебедев-Кумач и другие", - рассказали в пресс-службе.

"Окна ТАСС" создавались по сводкам Совинформбюро в Москве, Ленинграде и других городах СССР в течение всей войны. Выпускались агитационные, призывные, сатирические, инструктивные и исторические плакаты. В музее отмечают, что они печатались способом многокрасочной трафаретной печати, так как это позволяло оперативно реагировать на сводки и "в кратчайшие сроки доносить информацию населению в условиях, когда работа многих типографий была прекращена или значительно затруднена". Плакаты, освещавшие положение на фронтах и важные события войны, размещали на улицах городов: их выставляли в витринах магазинов, развешивали на щитах и стенах домов.

В преддверии Дня Победы музей также выпустил альбом-каталог "Окна с видом на Победу", в котором полностью опубликована его коллекция плакатов "Окна ТАСС" 1941-1945 годов (всего 493 листа). Автором-составителем издания стала хранитель фонда современной живописи и графики музея Вера Ловягина. Коллекция поступила в музей в 1972-1973 годах из Библиотеки Академии наук СССР в плохой сохранности. За последние годы была проведена большая работа по реставрации плакатов.

Рукописные журналы, документальное кино и аудиолекция

Еще одна онлайн-выставка, подготовленная музеем, расскажет об обороне крепости Орешек, которая в годы войны была одним из оплотов обороны блокадного Ленинграда. "Хроника обороны запечатлена в журнале боевых действий гарнизона Шлиссельбургской крепости, хранящемся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. День за днем журнал описывает систематические обстрелы крепости со стороны оккупированного Шлиссельбурга, потери гарнизона и ответные удары советских солдат по уничтожению врага, а также оперативные директивы, сводки, сводки, боевые донесения и т. п. Изображения отдельных листов журнала можно увидеть на выставке", - отметили в пресс-службе.

В онлайн-экспозиции будут представлены и изображения рукописного журнала "Орешек", который выпускали бойцы гарнизона крепости: они сами писали статьи, очерки, рассказы. Десять номеров этого журнала, выпускавшегося в единичном экземпляре, хранятся в фондах Музея истории Санкт-Петербурга. Портреты защитников, изображения боевых сцен, пейзажные зарисовки, картины разрушений крепости, сатирические рисунки разной тематики являются "уникальными документальными свидетельствами об обороне крепости Орешек, о боевых сражениях и повседневной бытовой жизни крепостного гарнизона", добавили в музее.

Также музей покажет на сайте работы победителей городского фестиваля "ДеТвоРа Победы", который проводился комитетом по образованию Санкт-Петербурга среди детей и подростков 5-18 лет. Экспозицию детского творчества планировалось открыть в мае в Памятном зале Монумента на площади Победы, но из-за ограничений по коронавирусу ее перенесли в онлайн-формат.

На портале музея также пройдут показы нескольких документальных фильмов, среди них - "Город строит памятник" (1975 года) о строительстве Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, а также фильм "Блокадный альбом", в котором с точностью до сантиметра совмещены кадры, запечатлевшие Ленинград в годы блокады, и фотографии современного Петербурга, сделанные в том же месте и с той же точки. Для прослушивания будет доступна и аудиолекция ученого секретаря музея Ирины Карпенко о праздновании Победы в Ленинграде в 1945 году.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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