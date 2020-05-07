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75-летие Победы

В Великобритании организуют совместный российско-британский онлайн-концерт к 9 Мая

В нем примут участие известные такие исполнители, как Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, а также экс-участник Iron Maiden Тони Мур, клавишник рок-группы Yes Рик Уейкман и тенор Расселл Уотсон

ЛОНДОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, соберет 9 мая известных российских и британских музыкантов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг Ольга Балаклеец, глава компании Ensemble Productions, которая организует концерт совместно с Россотрудничеством.

По словам Балаклеец, свое участие в музыкальном вечере с российской стороны подтвердили среди прочих такие исполнители, как Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, Юрий Маргулис, Владимир Шахрин, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская Песня", Александр Олешко, Пелагея, Александр Маршал, группа "Кватро", хор имени Александрова, Дина Гарипова, Игорь Верник, Дина Корзун. С британской стороны выступят актер Джереми Айронс, бывший участник группы Iron Maiden Тони Мур, клавишник рок-группы Yes Рик Уейкман и тенор Расселл Уотсон.

"Для нас важно провести достойную акцию в Великобритании совместно с Россотрудничеством и при содействии посольства РФ, посвященную этой знаменательной дате, даже в такие времена, когда публичные события не представляются возможными, - рассказала корр. ТАСС Балаклеец. - 75-летний юбилей, посвященный Победе, будут отмечать в режиме онлайн вместе российские и британские артисты, а это означает, что мы все продолжаем выступать за мир в этом мире, что никто не забыт, ничто не забыто!"

Начнется же празднование Победы 9 мая по традиции возложением цветов к Советскому военному мемориалу в парке у Имперского военного музея в Лондоне. Церемония пройдет в закрытом режиме - в ней из-за вспышки коронавируса на этот раз не примут участие ветераны и члены общественных организаций, а цветы возложат посол России Андрей Келин и послы некоторых других стран СНГ. Церемония будет организована британским фондом "Советский военный мемориал", посольством РФ и Россотрудничеством.

Цветы и венки в этот день лягут и к местам военных захоронений в других британских городах - в Лидсе, Данди, Белфасте, Кингстоне-на-Халле. В этот же день в режиме онлайн пройдет шествие "Бессмертного полка".

Теги
ВеликобританияРоссия75-летие Победы
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