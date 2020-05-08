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Боб Дилан выпустит новый альбом 19 июня

Rough and Rowdy Ways станет 39-м студийным альбомом музыканта

ТАСС, 8 мая. Американский музыкант Боб Дилан выпустит новый, 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways 19 июня. Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.

Как сообщает журнал Rolling Stone, пластинка будет состоять из 10 песен. Три из них уже были представлены музыкантом, в том числе композиция Murder Most Foul длиною 16 минут 57 секунд про убийство 35-го президента США Джона Кеннеди, ставшая самой продолжительной в карьере Дилана. Две другие уже выпущенные песни получили название I Contain Multitudes и False Prophet.

Rough and Rowdy Ways станет первым за восемь лет альбомом Дилана, содержащим исключительно новые песни, после выхода сборника Tempest в 2012 году. Впоследствии музыкант презентовал еще три пластинки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017), однако они состояли из каверов песен, ранее записанных классиками американской музыки, в том числе Фрэнком Синатрой, Гарольдом Арленом и Сайем Коулманом.

Боб Дилан на протяжении 50 лет считается знаковой фигурой в рок-музыке. По версии Rolling Stone, Дилан является "вторым по значимости" после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind ("В дуновении ветра") и The Times They Are a-Changin ("Времена, они меняются") стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, а в 2016 году был удостоен Нобелевской премии по литературе "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции".

Теги
СШАДилан, Боб
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