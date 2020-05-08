"Хор Турецкого" в День Победы организует в "Одноклассниках" народное караоке

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano 9 мая устроят онлайн-караоке в прямом эфире социальной сети "Одноклассники", где вместе с ними песни Победы сможет спеть каждый желающий. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

"Завтра с 15:00 до 18:00 мск в прямом эфире социальной сети "Одноклассники" состоится трансляция караоке "Песни Победы". Стрим будет доступен на странице "Хора Турецкого". Споем вместе любимые песни четырех поколений: о мире, подвиге, любви и, конечно же, великой Победе", - отметил маэстро.

Накануне коллективы впервые провели в режиме онлайн свой традиционный проект "Песни Победы", с которым объехали более 10 стран. Ради праздничного выступления артистам пришлось нарушить режим самоизоляции, однако на площадке были предприняты все необходимые меры безопасности. Музыканты прошли тестирование на коронавирус, рассказали в пресс-службе "Хора Турецкого".

"Нашей Победе 75. Спасибо всем ветеранам за их подвиг, труд, отвагу, за наше мирное небо над головой. Мы всегда будем помнить, это наша живая история, история всего человечества, которое сейчас оказалось перед новым вызовом. И герои сегодняшнего дня - это наши медики. Низкий вам поклон за вашу преданность делу и самопожертвование, спасибо за ваш труд. Вместе мы все преодолеем", - подчеркнул Турецкий. С благодарностью врачам артисты исполнили композицию "Люди в белых халатах".

Трансляцию концерта посмотрели более 2 млн человек из разных уголков мира - от США до Китая.