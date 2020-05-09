Мультимедиа Арт музей в День Победы запустит новый мультимедийный проект

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Московский Мультимедиа арт музей (МАММ) 9 мая запустит проект "Наша Победа - 75". В него войдут видеоролики на основе фотографий и кинохроники, а также 25 фотовыставок, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Проект основан на коллекции МАММ. В него войдут 75 видеороликов на основе фотографий; 25 фотовыставок; ролики, посвященные военным фотографам; видеоролики на основе кинохроники военных лет, а также фотовыставки на основе фотографий из семейных архивов, присланных пользователями на сайт "История России в фотографиях", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что на протяжении семи недель - с 9 мая по 24 июня - по четвергам пользователи сайта смогут увидеть уникальные фотографии, которые позволяют восстановить события Великой Отечественной войны от дня нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года до первого Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года.

"Особой главой проекта "Наша Победа - 75" является поиск утраченных имен военных фотографов и восстановление их биографий. В наших архивах есть снимки, авторы которых пока не установлены, есть авторы, о которых неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Между тем, каждый военный фотограф - как и каждый солдат, сражавшийся на фронте, - не может и не должен быть забыт. Онлайн-выставки, где каждый зритель сможет помочь в установлении автора фотографии, а также сможет добавить факты, помогающие восстановить биографии фотографов, разместятся на отдельной странице проекта", - подчеркнули организаторы.

Они напомнили, что советские фотографы в годы войны сделали тысячи фотографий, на которых запечатлены происходящие тогда события. "Военные фотографы наравне с солдатами прошли всю войну с фотоаппаратом, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально. Дмитрий Бальтерманц, Евгений Халдей, Аркадий Шайхет, Эммануил Евзерихин, Георгий Петрусов, Иван Шагин, Яков Халип, Всеволод Тарасевич, Сергей Шиманский, Анатолий Егоров, Георгий Зельма, Владислав Микоша, Марк Редькин, Анатолий Морозов, Марк Марков-Гринберг, Виталий Фаминский - вот далеко не полный список авторов, вошедших своими снимками в золотой фонд отечественной и мировой фотографии", - добавили в МАММ.

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мультимедийного проекта.