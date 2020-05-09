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75-летие Победы

Отреставрированную киноэпопею Озерова "Освобождение" представят на YouTube в День Победы

По словам гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, картину отличает новое качество изображения и звука, поскольку она прошла цифровую реставрацию

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьера отреставрированной военной киноэпопеи "Освобождение" Юрия Озерова состоится в День Победы на официальном YouTube-канале "Мосфильма". Об этом сообщил гендиректор студии Карен Шахназаров в своем поздравлении с 75-летием Победы.

"К юбилею Великой Победы "Мосфильм" подготовил большую кинопремьеру! На нашем официальном YouTube-канале 9 мая зрители смогут увидеть все части киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение". В каждой серии отражены важнейшие этапы Великой Отечественной войны", - рассказал Шахназаров, чьи слова привели на сайте "Мосфильма".

По словам гендиректора студии, картину отличает новое качество изображения и звука, поскольку она прошла цифровую реставрацию. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Шахназаров рассказал, что над фильмом трудились несколько специалистов, работа длилась более полугода и потребовала вложения нескольких миллионов рублей. "Мосфильм" осуществил ее за счет собственных средств.

Он отметил, что процесс реставрации - это длительная и кропотливая работа, в ходе которой специалисты вычищают каждый кадр от помех, царапин и других дефектов, образовавшихся со временем. Отвечая на вопрос ТАСС о том, планируется ли представить ее на большом экране после снятия ограничений, установленных из-за ситуации с распространением коронавируса, Шахназаров отметил, что им бы хотелось вернуться к этой идее.

"На большом экране она смотрится невероятно. Хотелось бы выпустить в кинотеатрах, но сейчас не знаю, когда это будет возможно", - пояснил он.

"Мосфильм" приступил к реставрации киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова в сентябре 2019 года. Она рассказывает о событиях Второй мировой войны, съемки проходили с 1967 по 1971 год. Грандиозное кинополотно включает сразу пять фильмов - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм".

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РоссияШахназаров, Карен Георгиевич75-летие Победы
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