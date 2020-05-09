Театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль "Павшие и живые"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Театр на Таганке представит 9 мая онлайн-спектакль "Павшие и живые" по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко. Онлайн-трансляция проекта, в основу которого были положены произведения поэтов военного времени, пройдет на cайте театра, на YouTube-канале, а также на страницах театра в социальных сетях.

"Эта онлайновая композиция сотворена по мотивам одноименного легендарного спектакля Театра на Таганке, поставленного в свое время Юрием Любимовым. Легендарным спектакль стал хотя бы потому, что в те времена его старались уничтожить, запретить, не пущать. <…> Спектакль вернул из небытия имена многих либо позабытых, либо неугодных поэтов и писателей", - рассказал ТАСС режиссер интернет-версии спектакля Анатолий Васильев.

Спектакль впервые был поставлен в 1965 году. По его словам, немаловажным достоянием для театра тогда стало появление на сцене образа живого "Вечного огня", несмотря на сопротивление властей и пожарных служб. Так образ "Вечного огня" появился впервые, еще до того, как его зажгли у могилы Неизвестного солдата, отметил режиссер.

В оригинальную постановку вошли стихов молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, среди них Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Всеволод Багрицкий и многие другие. В онлайн-версии приняли участие актеры Сергей Трифонов, Галина Володина, Артем Болотовский, Никита Лучихин, Кирилл Янчевский и Дмитрий Муляр. Запись спектакля останется доступной после окончания трансляции.