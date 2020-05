Онлайн-концерт в честь 75-летия Победы собрал музыкантов из России и Британии

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в субботу, собрав вместе российских и британских музыкантов. Музыкальный вечер был организован компанией Ensemble Productions совместно с Россотрудничеством.

В концерте с российской стороны приняли участие такие исполнители, как Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, Евгений Маргулис, Владимир Шахрин, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская Песня", Валерия, Александр Олешко, Николай Басков, Пелагея, Александр Маршал, группа "Кватро", хор имени Александрова, Дина Гарипова, Аида Гарифуллина, Игорь Верник, Дина Корзун. С британской стороны выступили актер Джереми Айронс, бывший участник группы Iron Maiden Тони Мур, клавишник рок-группы Yes Рик Уейкман и тенор Расселл Уотсон.

"С праздником нашей общей Великой Победы! Она ковалась людьми всех стран, всех национальностей", - сказал заслуженный артист Лев Лещенко, который исполнил песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы".

Певец Александр Розенбаум в свою очередь пожелал всем ветеранам и членам их семей крепкого здоровья: "Я желаю вам чистого неба, хорошего здоровья, особенно в сегодняшние тревожные для планеты дни, берегите себя". Бард исполнил свою композицию "Проводы".

"Жди меня" на английском языке

Джереми Айронс прочитал на английском языке произведение Константина Симонова "Жди меня". Эту же самую поэму он читал 10 лет назад со сцены переполненного зала Альберт-холла в Лондоне на 65-летии Победы.

Тони Мур исполнил композицию I believe in you ("Я верю в тебя"). "Я очень рад, что стал участником этого особенного концерта, при помощи которого мы отмечаем столь важную дату в нашей истории", - сказал бывший клавишник известной британской хеви-метал-группы.

"Изначально, конечно, планировалась организовать настоящий концерт. В силу известных причин этого не получилось, но в этом есть и свои плюсы - в онлайн-режиме наш музыкальный вечер получился еще более масштабным. Я очень благодарна всем исполнителям, которые столь оперативно откликнулись на наше предложение и сделали возможным провести на самом высоком уровне концерт. Это очень важный день для граждан и России, и Великобритании, которые помнят и чтят подвиг своих предков. И я рада, что мы смогли внести свою скромную лепту в празднование 75-летия Победы", - сообщила корреспонденту ТАСС глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

"Это был особенный концерт во всех отношениях, - сказал корреспонденту ТАСС руководитель британского представительства Россотрудничества Антон Чесноков. - За очень сжатые сроки, несмотря на сложные технические вопросы, мы смогли организовать фантастический музыкальный вечер [в режиме] онлайн и дать возможность нашим соотечественникам в Соединенном Королевстве, да и во всем мире насладиться из дома выступлениями любимых исполнителей, соблюдая меры предосторожности, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции".

9 Мая в Великобритании

Концерт подытожил череду торжественных мероприятий, состоявшихся в Великобритании 9 мая. Начались они с возложения цветов к установленному в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в результате самого кровавого конфликта в истории человечества.

В церемонии приняли участие послы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Цветы и венки легли в субботу и к местам военных захоронений в других британских городах - в Лидсе, Данди, Белфасте, Кингстоне-на-Халле. В этот же день в онлайн-режиме прошло шествие "Бессмертного полка".