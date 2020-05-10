Кабмин выделил 3,8 млрд рублей на поддержку Минкультуры, Большого театра и Эрмитажа

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей министерству культуры, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минкультуры России, федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный Эрмитаж" и федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3 808 500 тыс. рублей для предоставления субсидий в целях оказания государственной поддержки федеральным государственным бюджетным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в распоряжении, подписанном и.о. премьер-министра РФ Андреем Белоусовым.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться по результатам мониторинга финансового состояния и оценки потребностей государственных учреждений культуры "с учетом изменения количества и условий выполняемой работы и перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания".