Организаторы Каннского кинофестиваля надеются, что в 2021 году его жюри возглавит Спайк Ли

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Организаторы Каннского кинофестиваля не теряют надежд на то, что в 2021 году его все же сможет возглавить американский кинорежиссер Спайк Ли, который должен был занять этот пост в нынешнем году. Об этом президент фестиваля Пьер Лескюр сообщил в интервью, размещенном в воскресенье газетой Le Figaro на своем сайте. Оно посвящено тому, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса международный киносмотр невозможно будет провести в его прежнем виде.

О назначении Ли главой жюри планировавшегося на этот год 73-го Каннского фестиваля было объявлено еще 15 января. Однако в дальнейшем пандемия вынудила организаторов отложить проведение кинофорума в этом году на неопределенный срок. "Спайк Ли - прекрасный человек. Он дал нам теперь понять, что, если жюри в 2020 году действительно не будет, он готов возглавить жюри в 2021 году", - сказал в связи с этим Лескюр.

Ранее директор киносмотра Тьерри Фремо заявил британскому сайту киноновостей Screendaily.com: "Спайк Ли сообщил нам, что будет верен фестивалю, что бы ни произошло. Надеюсь, что именно так и удастся сделать в будущем году (назначить Ли главой жюри - прим. ТАСС)".

Фремо сообщил, что на фестивале нынешнего года Ли планировал представить вне конкурсной программы свой фильм "Da 5 Bloods" ("Пять корешей", 2020), который он снял совместно с американской компанией Netflix. "Это должно было стать сюрпризом киносмотра и позволило бы Netflix появиться на красном ковре фестиваля", - подчеркнул Фремо, имея в виду прежние разногласия организаторов с американской корпорацией. Ее фильмы были отстранены от участия в конкурсных программах начиная с 2018 года.

Альтернативные варианты

Как сообщили Лескюр и Фремо, они не отказываются от намерения провести фестиваль в этом году и продолжают подыскивать для этого альтернативные варианты. Среди них рассматривается возможность сотрудничества с Венецианским кинофестивалем, "принципиальная договоренность о чем уже достигнута", как отметил Лескюр. Еще один вариант - провести Каннский фестиваль без жюри и премий, в виде программы отобранных фильмов под названием "Cannes - 2020". Она будет демонстрироваться в кинотеатрах с лета этого года по весну будущего.

Также, по мнению Фремо, фестиваль может слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Там могут появиться отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020 год программе Каннского фестиваля. Этот список картин официального конкурса будет опубликован в ближайшие дни. "После того как мы приняли решение о проведении Каннского кинорынка в онлайн-формате и после возможной реализации программы Cannes 2020, программа "Cannes hors les murs" ("Каннский смотр вне стен") может стать этой осенью третьим направлением, по которому мы будем действовать", - сообщил также Фремо.

Финансовый вопрос

Со своей стороны Лескюр, отвечая Le Figaro на вопрос о том, к каким убыткам может привести отмена проведения фестиваля в его обычном виде, назвал цифру в €5-10 млн, отметив при этом, что "это станет ясным только в конце года". В то же время он подчеркнул, что финансовая система фестиваля, включая накопленный "резервный фонд примерно в €20 млн устраняют опасность", которая могла бы грозить его существованию. "Каннский фестиваль не имеет права исчезнуть", - указал Лескюр.

Он не исключил, что с целью поддержки фестиваля будет создано "общество его друзей" - подобно тому, которое уже много лет существует у парижского музея Лувр, подпитывая его финансово. "Необходимо обеспечить фестивалю максимальную финансовую безопасность на случай пандемии или прочих бедствий", - заявил Лескюр Le Figaro.

Первоначально планировалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнет свою работу на Лазурном берегу 12 мая. Затем сроки были сдвинуты на июнь, но до сих пор не получили подтверждения.

"Проведение фестиваля в его прежней форме отменяется, но это не значит, что он уходит. Он будет присутствовать при возобновлении работы кинотеатров этой осенью. В каком именно виде это произойдет, мы пока не определили", - отметил Лескюр.