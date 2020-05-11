Большой театр покажет онлайн-трансляцию оперы "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) совместно с Google продолжит в понедельник серию онлайн-трансляций на YouTube ранее записанных спектаклей показом оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова - последней премьеры сезона, состоявшейся перед введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она напомнила, что серия онлайн-трансляций спектаклей из "золотого фонда" Большого театра, организованная в условиях самоизоляции, проходит с 27 марта. За это время уже было показано двенадцать постановок, а также концерт "Бах в церкви и дома" с участием солистов оперы и оркестра ГАБТ. "В результате совместных усилий Большого театра, Google и платформы YouTube впервые в истории миллионы людей во всем мире стали "зрителями Большого", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

"Сегодня, 11 мая, Большой театр представит всемирной аудитории оперу Николая Римского Корсакова "Садко", премьеру которой Большой театр успел показать на Исторической сцене 14-19 февраля, до введения карантинных мер", - сказала Новикова. "Кроме того, как ранее сообщал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, "последняя премьера на Исторической сцене Большого театра будет показана в день рождения постановщика - Дмитрия Чернякова, отмечающего 11 мая свой полувековой юбилей", - процитировала пресс-атташе главу ГАБТ.

Зрители в любой точке Земли увидят новую постановку оперы "Садко" из Большого театра (запись прямой трансляции 18 февраля 2020 года канала "Mezzo HD"). В спектакле заняты как солисты Большого, так и приглашенные артисты, а также 120 артистов хора и 40 артистов миманса. Главные партии исполняют Нажмиддин Мавлянов (Садко), Аида Гарифуллина (Волхова), Екатерина Семенчук (Любава), Юрий Миненко (Нежата), Дмитрий Ульянов (Варяжский гость), Андрей Жилиховский (Веденецкий гость), Алексей Неклюдов (Индейский гость), Станислав Трофимов (Морской Царь), Максим Пастер (Сопель), Михаил Петренко (Дуда); за дирижерским пультом - Тимур Зангиев.

"Как всегда, спектакль начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток", - сказала пресс-атташе ГАБТ. "Большой театр посвящает показ "Садко" 50-летнему юбилею Дмитрия Чернякова. За час до спектакля 11 мая в 18:00 режиссер проведет прямой эфир со зрителями в Instagram театра", - добавила Новикова.

Юбилей в самоизоляции

"С удовольствием проведу онлайн-диалог со зрителями перед показом "Садко", - сказал Дмитрий Черняков в беседе с ТАСС, принимая поздравление агентства. "А вот буду ли я смотреть трансляцию, еще не решил", - продолжил режиссер. "Я знаю этот спектакль вдоль и поперек. Начну смотреть трансляцию, и вдруг что-то пойдет не так, я буду нервничать, ведь есть во мне такое "ненормальное занудство" - привык контролирвать все свои постановки", - пояснил Черняков.

Куда спокойнее, по его словам, он относится к своему юбилею. "Я всего два-три раза в жизни отмечал день рождения, - признался Черняков. - И вот решил, как все нормальные люди, отпраздновать 50-летие, позвать человек сто, устроить пышное торжество. Но все отменилось. Придется сидеть дома, в самоизоляции".

"Но я не грущу, не даю себе слабость это делать, в изоляции мне хорошо, я ощущаю плодотворное спокойствие. Можно подолгу смотреть в окно, читать длинные романы, правильно ощущать жизнь вокруг. В общем, стараюсь быть на позитиве", - поделился режиссер.

И хотя к 50-летию, как выразился Черняков, он относится прежде всего "как к цифре", все же не мог не признать, что к этому рубикону пришел с немалыми достижениями. "По моим подчетам, я работал в 18 театрах разных стран, прежде всего, конечно, в России, а также во Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Канаде, США. Поставил 35 опер, кстати, моей 35-й постановкой стал "Садко" в Большом театре", - уточнил Черняков.

Он напомнил, что вернулся к работе в Большом после девятилетнего перерыва. В разные годы на двух сценах театра им были поставлены оперы: Игоря Стравинского "Похождения повесы" (2003), Петра Чайковского "Евгений Онегин" (2006), Альбана Берга "Воццек" (2009), Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан" (2010) и Михаила Глинки "Руслан и Людмила" (2011). "И вот после девятилетнего перерыва я был приглашен в Большой поставить "Садко". Не знал, как все сложится. Оказалось, легко и органично. Мне хорошо в Большом, я связан с ним особыми нитями. Символично, что первую оперу я увидел именно в Большом театре, еще будучи подростком. И так и остался пристрастен к этому жанру", - сказал Черняков.

Он не скрыл, что гордится тем, что трансляцию "Садко" Большой приурочил к его юбилею. О возможном дальнейшем сотрудничестве с ГАБТ также говорит с пиететом. "Я бы этого хотел. Большой театр для меня важен по определению. Если что-то сложится, все планы разгребу, чтобы сделать новую постановку для Большого", - пообещал Черняков.