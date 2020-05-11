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Пандемия коронавируса нового типа

Минкультуры поможет продюсерам в переговорах с регионами о возобновлении кинопроизводства

При этом информацию о готовности регионов работать в этом направлении начнут размещать на сайте ведомства в скором времени

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минкультуры готово оказывать Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) содействие в переговорах с региональными властями по вопросам возобновления кинопроизводства. Об этом в рамках совета экспертов о ситуации в кинематографе на онлайн-площадке "Российской газеты" сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

Ранее АПКиТ обратился к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности. Соответствующие рекомендации размещены на сайте АПКиТ.

"Появились рекомендации Роспотребнадзора, по которым определяем, как может начинаться процесс кинопроизводства, с соблюдением каких требований по обеспечению санитарной безопасности. Вот эти рекомендации говорят о том, что появилась основа для принятия главами субъектов РФ решений о возобновлении деятельности по кинопроизводству. Со своей стороны я хочу сказать, что Минкультуры будет оказывать необходимое содействие АПКиТ в ведении переговоров с властями регионов и выработке решений по срокам", - сказал Ксензов.

Он отметил, что информацию о готовности регионов работать в этом направлении начнут размещать на сайте Минкультуры в скором времени.

Ранее АПКиТ также направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой включить кинематографию в число получателей господдержки как одну из отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса. В этот список постановлением правительства в конце апреля включили кинотеатры.

По словам замминистра, Минкультуры вместе с Минэкономразвития продолжает работать над тем, чтобы в этот список включили производство фильмов, телевизионных программ и другие предприятия киноиндустрии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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