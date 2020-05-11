{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Победителей премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения назовут онлайн в конце мая

Организаторы решили направить освободившиеся деньги на поддержку кинематографистов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) приняли решение провести церемонию награждения онлайн из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в рамках совета экспертов о ситуации в кинематографе на онлайн-площадке "Российской газеты" сообщил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

"Нам жаль, что сейчас мы не можем церемонию провести, поддержать морально, вот этим вниманием, профессиональной оценкой их (специалистов киноиндустрии - прим. ТАСС) значимости в отрасли, в индустрии. Поэтому мы приняли решение тоже перевести ее в онлайн, сделаем это максимально по-деловому и скромно. Освободившиеся деньги - мы постараемся ими поддержать наших коллег кинематографистов, тех, кого коснулась нынешняя ситуация. В конце мая мы ее проведем", - сказал Сельянов.

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения проводится ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие. VIII церемония вручения премии должна была состояться 24 марта в Центре международной торговли.

В этом году на премию в престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" претендуют фильмы "Дылда" Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко "Холоп" и "Текст". В номинации "Лучший сериал" (до 24 серий) в финал вышли проекты "Ростов" (НТВ), "Шифр" (Первый канал), "Эпидемия" (платформа Premier). В категории "Лучший комедийный сериал" представлены "Дылды" (СТС), "Жуки" (ТНТ), "Мылодрама" ("Пятница!"). В номинации "Лучший анимационный сериал" в шорт-лист включены "Маша и Медведь", "Три кота" и "Фиксики". Всего награды вручают в 22 номинациях.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Алексей Франдетти представил первый в мире Instagram-мюзикл
Главные роли исполняют лауреаты "Золотой маски" Юлия Дякина и Иван Ожогин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС