Победителей премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения назовут онлайн в конце мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) приняли решение провести церемонию награждения онлайн из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в рамках совета экспертов о ситуации в кинематографе на онлайн-площадке "Российской газеты" сообщил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

"Нам жаль, что сейчас мы не можем церемонию провести, поддержать морально, вот этим вниманием, профессиональной оценкой их (специалистов киноиндустрии - прим. ТАСС) значимости в отрасли, в индустрии. Поэтому мы приняли решение тоже перевести ее в онлайн, сделаем это максимально по-деловому и скромно. Освободившиеся деньги - мы постараемся ими поддержать наших коллег кинематографистов, тех, кого коснулась нынешняя ситуация. В конце мая мы ее проведем", - сказал Сельянов.

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения проводится ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие. VIII церемония вручения премии должна была состояться 24 марта в Центре международной торговли.

В этом году на премию в престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" претендуют фильмы "Дылда" Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко "Холоп" и "Текст". В номинации "Лучший сериал" (до 24 серий) в финал вышли проекты "Ростов" (НТВ), "Шифр" (Первый канал), "Эпидемия" (платформа Premier). В категории "Лучший комедийный сериал" представлены "Дылды" (СТС), "Жуки" (ТНТ), "Мылодрама" ("Пятница!"). В номинации "Лучший анимационный сериал" в шорт-лист включены "Маша и Медведь", "Три кота" и "Фиксики". Всего награды вручают в 22 номинациях.