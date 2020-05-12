Минкультуры создаст координационный центр по вопросам возобновления киносъемок в РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкультуры создаст единый Координационный центр по вопросам возобновления киносъемок в России на базе департамента кинематографии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности. Соответствующие рекомендации разместили на сайте АПКиТ.

"Единый координационный центр по вопросам возобновления съемочного процесса будет создан на базе департамента кинематографии Минкультуры России. Его основными задачами станут содействие в переговорах кинокомпаний и региональных властей, а также дополнительное информирование отраслевых организаций о порядке возобновления съемок", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы ведомства Ольги Любимовой, Минкультуры поддерживает скорейший запуск кинопроизводства, но здоровье людей остается приоритетом. "Соблюдение мер эпидемиологической безопасности должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса. Используя рекомендации Роспотребнадзора, а также на основании решений региональных властей съемочные группы смогут возобновить или начать съемки, пусть и с ограничениями. Министерство готово координировать этот процесс и помочь кинокомпаниям поскорее наверстать производственные графики, которые, к сожалению, подвержены сезонному фактору", - сказала Любимова.

Как уточнили в пресс-службе, при возобновлении работы кинокомпании должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Они включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников. Также в документе подчеркивается необходимость ограничения количества участников съемок, обязательного проведения предварительной и регулярной дезинфекции помещений, прописываются другие условия, при которых можно снимать кино. Начало и порядок киносъемочной деятельности в каждом регионе определяется решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Минкультуры России создаст специализированный раздел на своем официальном сайте, где будет размещать актуальную информацию в разрезе регионов, а также иные аналитические и информационные материалы о примерных сроках готовности регионов принять соответствующее решение. Также специализированный раздел будет снабжен формой обратной связи, где все желающие смогут оставить свои вопросы или обратиться за консультацией", - заключили в министерстве.