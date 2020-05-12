{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минкультуры создаст координационный центр по вопросам возобновления киносъемок в РФ

Основной задачей центра станет содействие в переговорах кинокомпаний и региональных властей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкультуры создаст единый Координационный центр по вопросам возобновления киносъемок в России на базе департамента кинематографии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности. Соответствующие рекомендации разместили на сайте АПКиТ.

"Единый координационный центр по вопросам возобновления съемочного процесса будет создан на базе департамента кинематографии Минкультуры России. Его основными задачами станут содействие в переговорах кинокомпаний и региональных властей, а также дополнительное информирование отраслевых организаций о порядке возобновления съемок", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы ведомства Ольги Любимовой, Минкультуры поддерживает скорейший запуск кинопроизводства, но здоровье людей остается приоритетом. "Соблюдение мер эпидемиологической безопасности должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса. Используя рекомендации Роспотребнадзора, а также на основании решений региональных властей съемочные группы смогут возобновить или начать съемки, пусть и с ограничениями. Министерство готово координировать этот процесс и помочь кинокомпаниям поскорее наверстать производственные графики, которые, к сожалению, подвержены сезонному фактору", - сказала Любимова.

Как уточнили в пресс-службе, при возобновлении работы кинокомпании должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Они включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников. Также в документе подчеркивается необходимость ограничения количества участников съемок, обязательного проведения предварительной и регулярной дезинфекции помещений, прописываются другие условия, при которых можно снимать кино. Начало и порядок киносъемочной деятельности в каждом регионе определяется решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Минкультуры России создаст специализированный раздел на своем официальном сайте, где будет размещать актуальную информацию в разрезе регионов, а также иные аналитические и информационные материалы о примерных сроках готовности регионов принять соответствующее решение. Также специализированный раздел будет снабжен формой обратной связи, где все желающие смогут оставить свои вопросы или обратиться за консультацией", - заключили в министерстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Третьяковка надеется 10 июля открыть выставку "Ненавсегда"
Предварительная онлайн-продажа билетов открывается 12 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС