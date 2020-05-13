Благотворительный аукцион произведений искусства "Спасибо врачам" пройдет онлайн 16 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Благотворительный аукцион в пользу больниц "Спасибо врачам", где будут выставлены работы художников, а также хокку от писателя Бориса Акунина и портрет на заказ от Владимира Дубосарского, пройдет 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома Vladey в среду.

"В субботу состоится благотворительный аукцион "Спасибо врачам", на который кураторами Vladey отобраны произведения искусства ведущих российских художников. Команда аукциона целиком отработает бескорыстно в поддержку врачей, находящихся сейчас на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, мы предоставили 10 работ из своей коллекции для реализации на торгах", - рассказали в пресс-службе и уточнили, что торги пройдут онлайн и по телефону.

На торги выставят более 60 лотов, среди которых работы художников Алексея Азарова, Виктора Алимпиева, Константина Батынкова, Гриши Брускина, Дмитрия Гутова, Алисы Йоффе, Сергея Пахомова, серия Павла Пепперштейна и других. Также будут разыграны специальные лоты: персональное хокку (традиционные японские стихи) от Бориса Акунина и потрет на заказ от Владимира Дубосарского. Состав лотов будет пополняться вплоть до 16 мая.

Благотворительные торги пройдут в интересном для коллекционеров формате "всё по 100", каждый лот стартует со €100. Все собранные средства будут переданы фондам "Лавка радостей" и "Созидание" для больниц, испытывающих трудности во время пандемии коронавируса. Для них будут приобретены средства индивидуальной защиты", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.