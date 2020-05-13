Здание "Тучкова буяна" рядом с будущим арт-парком в Петербурге передали в ведение города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Историческое здание пеньковых складов XVIII века "Тучков буян" на набережной Малой Невы, которое примыкает к территории будущего арт-парка в центре Санкт-Петербурга, передано в собственность города. Об этом сообщила в среду пресс-служба петербургской администрации.

"По инициативе губернатора Александра Беглова здания объекта культурного наследия федерального значения "Тучков буян" передано в собственность Санкт-Петербурга. <...> Сейчас между управлением делами президента Российской Федерации и комитетом имущественных отношений ведется работа по подписанию акта приема-передачи на передаваемое имущество, после чего на эти объекты будет зарегистрировано право государственной собственности Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Смольном уточнили, что распоряжение правительства РФ о безвозмездной передаче этого объекта из федеральной собственности в собственность города подписано 30 апреля, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга по поручению губернатора Александра Беглова приступил к оформлению необходимых документов.

Вместе со зданием пеньковых складов в городскую собственность также передаются расположенные рядом четыре вспомогательных нежилых здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м и земельный участок площадью свыше 28 тыс. кв. м. Их планируется задействовать для создания нового общественного пространства.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена Бегловым в апреле 2019 года и получила одобрение Владимира Путина.

Историческое название "Тучков буян", которое применялось для этой местности, может перейти новому парку - такую рекомендацию высказала топонимическая комиссия Петербурга, и за этот вариант проголосовали горожане. Буяном раньше называлось место на берегу, служащее для склада товаров. На набережной Малой Невы в этой части в 1763-1772 годах было построено здание пеньковых складов, которое потом в городе называли "Дворец Бирона". Оно достраивалось в 1930-х годах и получило статус федерального памятника, в реестре оно записано под названием "Тучков буян".