Евгений Цыганов сыграет Чичикова в современной экранизации "Мертвых душ"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Актер Евгений Цыганов сыграет Чичикова в сериале "Мертвые души", также в проекте снимутся Александр Робак и Дмитрий Дюжев. Об этом рассказал в эфире YouTube-трансляции "Одни дома" телеканала Кино ТВ режиссер проекта Григорий Константинопольский.

"Главную роль Чичикова будет играть Женя Цыганов, Собакевича играет Саша Робак, Манилова - Дима Дюжев, Коробочку - Лена Коренева, Ноздрева - Тимофей Трибунцев, а Плюшкина играет Ефремов. Мы должны были начать съемки в мае-июне, потому что у меня там все рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август", - рассказал режиссер.

Он также отметил, что мечтает экранизировать "Евгения Онегина", но пока не придумал, как это сделать.

На фестивале "Кинотавр" в Сочи в 2019 году Константинопольский сообщил ТАСС, что работает над современной экранизацией "Мертвых душ". По его словам, это будет четырехсерийный проект про "сегодняшнего Чичикова".

Режиссер Григорий Константинопольский снял такие картины, как "Кошечка", "Русский бес", который принес ему приз "Кинотавра" за режиссуру, "Гроза" и другие.