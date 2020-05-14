К двухлетию открытия Крымского моста выпустили альманах и сборник стихов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Альманах с хроникой строительства и сборник со стихами выпустили к двухлетию Крымского моста. Печатные версии изданий направят в библиотеки и авторам, сообщили журналистам в четверг в информационном центре "Крымский мост".

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"К двухлетию Крымского моста выпущен альманах с хроникой строительства и сборник со стихами о большом инфраструктурном проекте. Их печатные версии будут направлены в библиотеки Крыма и Кубани, центральные библиотеки России, а поэтический сборник - его авторам. Это участники творческого конкурса, посвященного мосту в Крым", - говорится в сообщении.

Альманах и сборник также появятся на электронных полках вузовских библиотек. Это высшие учебные заведения строительного, технического профиля, университеты путей сообщения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Иркутска, Новосибирска, Тюмени, Казани и других городов.

В альманахе представлены основные этапы пяти лет работы над проектом Крымского моста - от подготовки территории к строительству до запуска железнодорожного движения: цифры, факты, цитаты, проиллюстрированные фотографиями. Материалы расположены в хронологическом порядке, что позволяет проследить, как развивалась стройка в Керченском проливе.

В поэтическом сборнике - более 90 стихотворений про Крымский мост. Они написаны в разных жанрах: гражданская, пейзажная, любовная и философская лирика. Авторы - профессиональные поэты и люди, чья деятельность не связана с поэтическим творчеством. Сборник выпущен по итогам творческого конкурса стихов и песен, посвященного масштабной стройке в Керченском проливе. Он был объявлен весной 2017 года и объединил авторов из 600 населенных пунктов. География проекта охватила более 15 государств. Наиболее высокую оценку получили работы Ольги Мерзляковой из Саяногорска, Екатерины Кобзарь из Орла, Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя и Александра Давыдова из Минусинска.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильную часть моста ввели в эксплуатацию в мае 2018 года.