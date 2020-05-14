Минкультуры рекомендовало подведомственным заведениям завершить обучение до начала июня

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным учебным заведениям среднего общего и среднего профессионального образования завершить обучение до 5 июня. Об этом говорится в приказе, опубликованном в четверг на сайте министерства.

"Обеспечить завершение обучения <...> по основным образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования до 5 июня 2020 года", - говорится в документе.

Студентам не выпускных курсов творческих вузов также обеспечат возможность досрочного завершения учебного года по результатам промежуточной аттестации.

"Обеспечить возможность досрочного завершения учебного года с аттестацией обучающихся не выпускных курсов по результатам промежуточной аттестации в сроки, устанавливаемые образовательной организацией", - говорится в тексте документа.