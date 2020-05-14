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Кортнев написал гимн для инклюзивного конкурса "Я художник - я так вижу"

Лауреатов конкурса объявят 25 августа

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков "Я художник - я так вижу" для детей и молодых людей с инвалидностью, а также для их братьев и сестер, откроет 15 мая юбилейный, пятый, сезон. Музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в качестве подарка написал гимн конкурса, рассказали в четверг ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Хедлайнером мероприятия и конкурса "Я художник - я так вижу" станет музыкант, актер и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. В качестве подарка к пятилетнему юбилею проекта музыкант написал гимн конкурса, также он проведет мероприятие во время выставки осенью", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится для творческой самореализации детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер. Возраст участников от 6 до 20 лет. "Тема конкурса этого года - "Колесо в искусстве". Колесо одновременно и символ организатора конкурса [автономной некоммерческой организации "Колесо обозрения"]), и один из простейших механизмов, движитель, преобразующий энергию в полезную работу", - сообщили в пресс-службе.

В конкурсе примут участие интерпретации произведений искусства на тему конкурса из коллекции любого музея мира, созданные ребятами самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами. Конкурс проводится в два этапа: с 15 мая по 15 июля - регистрация участников конкурса на его официальном сайте, с 1 июня по 15 августа - прием работ. Лауреатов объявят 25 августа, награждение и открытие выставки планируется 20 сентября в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Островского.

Жюри конкурса - 26 музеев-партнеров из разных городов России, среди них Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Исторический музей, Русский музей и другие. В этом году впервые к проекту присоединился Эрмитаж, а также Музей Москвы и Приморская государственная картинная галерея. Всего в конкурсе 52 победителя - по два от каждого музея-партнера в двух возрастных категориях: от 6 до 13 лет и от 14 до 20 лет.

Особенностью конкурса 2020 года станет большая онлайн-программа, в которую войдут мастер-классы и экскурсии, в том числе с переводом на жестовый язык и тифлокомментированием. Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с ведущими музеями России.

Теги
РоссияКортнев, Алексей Анатольевич
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