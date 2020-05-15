{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области завершились съемки военной драмы

Фильм "Сашка. Дневник солдата" стал режиссерским дебютом актера Кирилла Зайцева

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Съемки военной короткометражки о буднях советского солдата "Сашка. Дневник солдата" завершились в Архангельской области. Съемки прошли при поддержке правительства области, а премьера фильма состоится осенью в рамках международных и российских кинофестивалей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"В основу истории фильма легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Сашка", включенная в 2013 году в список произведений, рекомендованных Министерством образования и науки России для внеклассного чтения", - говорится в сообщении.

Фильм "Сашка. Дневник солдата" стал режиссерским дебютом актера Кирилла Зайцева. На днях на платформе FilmPro состоялась премьера трейлера фильма.

По словам Зайцева, режиссерский опыт оказался очень захватывающим и эмоциональным. "Очень интересная работа, она захватила меня эмоционально. Обычно я нахожусь с другой стороны камеры, и там все просто - ты в своем мире и можешь отключиться от всего, полностью сосредоточившись на роли. А тут шло постоянное переключение, ты должен следить за тем, как построен кадр, за светом, за игрой актеров, за временем. Если удачно получается, то чувствуешь себя победителем", - приводятся слова Зайцева.

Повесть "Сашка", которая легла в основу фильма во многом является воспоминаниями автора о войне, который воевал в стрелковой бригаде и лично принимал участие в ожесточенных боях подо Ржевом.

Сам Вячеслав Кондратьев так вспоминал о работе над своей повестью: "Война навалилась на меня, так сказать, "вторым заходом", в начале 60-х годов. Начали мучить воспоминания, стали прокручиваться в голове бесконечные фронтовые кадры, и далекие вроде бы годы приблизились вплотную. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили самокрутки, поглядывая на небо, гадали - прилетят ли немецкие самолеты на бомбежку... Начал я разыскивать своих ржевских однополчан, но никого не нашел, и пришла мысль, что, может, я один и уцелел, а раз так, то тем более должен рассказать обо всем.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Самый ранний немецкий перевод "Путешествия из Петербурга в Москву" выставят на аукцион
На аукцион также выставят полный комплект номеров еженедельной литературной газеты "Фигаро"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС