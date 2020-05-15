В Архангельской области завершились съемки военной драмы

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Съемки военной короткометражки о буднях советского солдата "Сашка. Дневник солдата" завершились в Архангельской области. Съемки прошли при поддержке правительства области, а премьера фильма состоится осенью в рамках международных и российских кинофестивалей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"В основу истории фильма легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Сашка", включенная в 2013 году в список произведений, рекомендованных Министерством образования и науки России для внеклассного чтения", - говорится в сообщении.

Фильм "Сашка. Дневник солдата" стал режиссерским дебютом актера Кирилла Зайцева. На днях на платформе FilmPro состоялась премьера трейлера фильма.

По словам Зайцева, режиссерский опыт оказался очень захватывающим и эмоциональным. "Очень интересная работа, она захватила меня эмоционально. Обычно я нахожусь с другой стороны камеры, и там все просто - ты в своем мире и можешь отключиться от всего, полностью сосредоточившись на роли. А тут шло постоянное переключение, ты должен следить за тем, как построен кадр, за светом, за игрой актеров, за временем. Если удачно получается, то чувствуешь себя победителем", - приводятся слова Зайцева.

Повесть "Сашка", которая легла в основу фильма во многом является воспоминаниями автора о войне, который воевал в стрелковой бригаде и лично принимал участие в ожесточенных боях подо Ржевом.

Сам Вячеслав Кондратьев так вспоминал о работе над своей повестью: "Война навалилась на меня, так сказать, "вторым заходом", в начале 60-х годов. Начали мучить воспоминания, стали прокручиваться в голове бесконечные фронтовые кадры, и далекие вроде бы годы приблизились вплотную. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили самокрутки, поглядывая на небо, гадали - прилетят ли немецкие самолеты на бомбежку... Начал я разыскивать своих ржевских однополчан, но никого не нашел, и пришла мысль, что, может, я один и уцелел, а раз так, то тем более должен рассказать обо всем.