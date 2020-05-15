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Актер Анатолий Екадомов умер в возрасте 78 лет

Наибольшую известность ему принес моноспектакль "Есениана" в Московском Губернском театре

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов, служивший в Московском областном драматическом театре им. Островского (ныне Московский Губернский театр), умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил в пятницу Союз театральных деятелей РФ.

"Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова - заслуженного работника культуры РФ, замечательного артиста, прекрасного человека, - говорится в сообщении на сайте союза. - Его имя было хорошо известно в кругу театрального сообщества Москвы, его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием на сцене Московского областного театра им. А. Н. Островского, где он служил долгие годы и сыграл множество ролей".

Екадомов был известен благодаря моноспектаклю "Есениана". Артист занимал также руководящие должности, в том числе в Министерстве культуры РСФСР. Он также находился на посту заместителя генерального директора Московской областной филармонии.

Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971 году окончил театральное училище им. Щукина. В 2016 году организовал поэтический театр одного актера "Быть или не быть".

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