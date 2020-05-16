Участники "Евровидения-2020" дистанционно выступят в шоу "Европа зажигает свет"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российская группа Little Big и музыканты из других стран, заявленные как участники международного песенного конкурса "Евровидение-2020", в субботу выступят в специальном шоу организаторов конкурса "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light). Об этом сообщила пресс-служба Первого канала, который будет транслировать концерт в России.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса.

"Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами в день, когда должен был состояться финал конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме. Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", - пояснили в пресс-службе.

Также в рамках шоу заявленные участники "Евровидения-2020", находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine a Light британской группы Katrina and the Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Большая семья "Евровидения"

Кроме того, в концерте примут участие звезды "Евровидения" прошлых лет, сообщила пресс-служба конкурса. Израильская певица, победительница смотра в 1979 году Гали Атари споет свой хит Hallelujah с хором участников "Детского Евровидения", а двукратный победитель конкурса (в 1980 и 1987 годах), ирландский певец и композитор Джонни Логан исполнит What"s Another Year с поклонниками смотра. Свои песни-победительницы вспомнят швед Монс Сельмерлев и сербка Мария Шерифович.

Триумфатор "Евровидения-2018", израильтянка Нетта Барзилай представит акустическую версию новой песни, посвященной происходящему в мире. Победитель прошлого конкурса Дункан Лоуренс также готовит премьеру. В шоу примет участие Роттердамский филармонический оркестр.

"Мы хотим сделать шоу, которое уделит внимание не только 41 артисту, которые должны были присутствовать в Роттердаме, но и вдохновит тех, кто остается дома, и объединит людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена. Конечно, мы также отдадим должное тем, кто пострадал от коронавирусного кризиса, и тем, кто так усердно борется с ним", - привели в пресс-службе "Евровидения" слова исполнительного продюсера шоу Ситсе Баккера.

Трансляция шоу начнется в 22:00 мск и будет также доступна на YouTube-канале конкурса.