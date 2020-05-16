Более 100 онлайн-мероприятий представят гостям московской акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Акция "Ночь в музее", которая стартует 16 мая, впервые за свою 14-летнюю историю состоится в дистанционном формате. Организаторы подготовили более 100 онлайн-мероприятий для зрителей разных возрастов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Большинство мероприятий планируется провести 16 мая с 18:00 до 23:00. Основными площадками станут интернет-ресурсы самих учреждений культуры. Так, на сайтах мэра и правительства Москвы, а также музея-панорамы "Бородинская битва" в субботу будет опубликовано приветствие руководителя столичного департамента культуры, историка Александра Кибовского, в котором он, в частности, расскажет о двух портретах, подаренных музею в этом году.

Литература, живопись, кино

В рамках литературной программы на YouTube-канале Дома Николая Гоголя с 18:00 до полуночи желающие смогут послушать лекцию преподавателя Московского госуниверситета и лучшего гида Москвы по версии Русского географического общества Егора Сартакова о мифах, связанных с жизнью и творчеством писателя. Также в программе чтение повести "Старосветские помещики".

А Государственный музей Александра Пушкина представит зрителям виртуальную прогулку по своим залам в компании артиста МХТ им. Чехова Данила Стеклова. Посмотреть ее можно будет с 21:00 до 22:00 на сайте музея, а также на его страницах в соцсетях. Также для "Ночи в музее" дистанционные прогулки и другие онлайн-мероприятия подготовили музеи писателей Сергея Есенина, Михаила Булгакова, Московский литературный музей-центр Константина Паустовского и другие.

Для любителей изобразительного искусства шесть современных художников проведут прямые эфиры в рамках программы Мультимедиа арт музея, а Музей русского импрессионизма совместно с театром "Балет Москва" на языке живописи и танца будет рассказывать истории пяти известных русских художников, переехавших в другие страны.

Ряд лекций представит пользователям Музей кино - на его страницах в соцсетях можно будет узнать о символике и выразительных возможностях цвета в кино, историю исследований киноязыка, символах и их роли в истории культуры. Кроме того, пройдут показы фильмов "Стачка" Сергея Эйзенштейна, "Зеркало" Андрея Тарковского и "Каменный цветок" Александра Птушко.

Также все желающие с 16:00 до 20:00 смогут принять участие в семейном онлайн-фестивале "Город в окне", на котором покажут фрагменты театра теней "Несу разное несуразное", кукольный спектакль "ПетрушКино", а также актерские чтения современной детской литературы и стихов Геннадия Шпаликова.

К акции, кроме музеев, подключился также и парк "Зарядье". Он покажет в соцсетях спектакль-экскурсию "Ночь на выставке", в котором примет участие Эва Мильграм - актриса Мастерской Дмитрия Брусникина, она окажется один на один с экспонатами выставки современного искусства "три_фем/тема".

Не только искусство

Акция пройдет и в столичных музеях, посвященных науке. Так, Московский музей космонавтики 16 мая в 19:00 начнет онлайн-трансляцию чтения отрывков из книги "Космическая эра. История покорения космоса", в которой собраны истории о космонавтах, инженерах-конструкторах и других людях, благодаря которым стали возможны полеты в космос.

Для детей старше восьми лет Дарвиновский музей с 18:00 до 19:00 покажет прямую трансляцию мастер-класса, в ходе которого надо будет нарисовать фломастерами клетку человека или слепить ее из пластилина, а затем там состоится лекция о сновидениях.

Виртуальных гостей ВДНХ ждут обзорные экскурсии по центру славянской письменности "Слово" и музею ВДНХ, прогулка по "Москвариуму", мастер-классы и викторины, которые для всех желающих проведут сотрудники "Робостанции". Кроме того, центр "Космонавтика и авиация" представит интервью с Героем России, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным.

Также в честь 75-летия Победы пять московских музеев представят специальную программу. На онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают, в частности, Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.

Прогулки по музеям мира

Программу подготовил и Политехнический музей. В 12:00 на всех своих цифровых площадках он запустит акцию "Ночь (не) в музее", зрители которой смогут совершить виртуальное путешествие по российским музеям от Калининграда до Владивостока.

Специальными гостями Политеха станут несколько европейских музеев, в числе которых лондонский Музей науки (Science Museum), Автомобильный музей Турина (Museo Nazionale dell'Automobile) и Рижский Мотор-музей (R gas motormuzejs).

А Музей Москвы подготовил марафон видеоисторий "Ночь музейных путешествий" - это прогулка по музеям мира, от Нью-Йорка до Киото, а также городским музеям Владивостока, Калининграда, Екатеринбурга, Ижевска и других российских городов. Виртуальное путешествие начнется в 20:00.

Ночь музеев

Международная акция "Ночь музеев" проводится с 1997 года и проходит во всем мире в мае. Во время акции можно посетить музейные экспозиции поздно вечером и ночью абсолютно бесплатно.

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань, а в 2007 году акция впервые прошла в Екатеринбурге и Москве. В столице она получила название "Ночь в музее".

Московская акция "Ночь в музее" организована департаментом культуры города и компанией "Мосгортур".