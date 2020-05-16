В Петербурге начался поэтический онлайн-марафон к 110-летию Ольги Берггольц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Первый Всероссийский поэтический онлайн-марафон "Дыша одним дыханьем с Ленинградом", посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, начался в субботу в Санкт-Петербурге. Мероприятие также приурочено к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Государственного Музея обороны и блокады Ленинграда, который является организатором мероприятий.

16 мая 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, которую называют Блокадной музой Ленинграда. Всю сознательную жизнь поэтесса провела в городе на Неве, обретя настоящую известность в тяжелые дни блокады. Именно она стала автором знаменитой фразы "Никто не забыт, ничто не забыто", увековеченной на мемориале Пискаревского кладбища.

В марафоне по чтению стихов могут участвовать самостоятельные исполнители, учащиеся образовательных учреждений, представители творческих коллективов, учреждений дополнительного образования, профессиональные артисты. Видеоролики продолжительностью до трех минут с записью прочтения поэтических произведений будут публиковаться в группе марафона "ВКонтакте", а также на личных страницах участников с хештегом #ПоэтическиймарафонБерггольц.

"К участию в акции приглашаются все любящие творчество поэтессы Ольги Федоровны Берггольц (от 10 лет). Подведение итогов состоится 13 ноября 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

Видеоэкскурсии и чтение стихов

Одним из первых участников марафона стала библиотека имени Ольги Берггольц Невского района, рассказали ТАСС в учреждении. К юбилейной дате библиотека подготовила и ряд собственных онлайн-мероприятий, в числе которых - виртуальная экскурсия "Здесь оставлено сердце мое…" по петербургским адресам поэтессы и электронная книжная выставка. "Мы уже опубликовали пять видеолекций о жизни и творчестве поэтессы, четыре аудиочитки [ее] повести "Дневные звезды", видеообзоры о ее близких друзьях (Ю. Германе, М. Светлове, А. Твардовском) и видеосюжет "Десять лет с именем Ольги Берггольц", - рассказали в библиотеке.

Кроме того, историко-краеведческий музей "Невская застава" подготовил большую статью "Ольга Берггольц и Невская застава", которая будет опубликована в Telegram-канале и в сообществе музея "ВКонтакте". В "сторис" Instagram-аккаунта музея сотрудники разместят свое исполнение стихотворений поэтессы. Музей "Истоки жизни - Невская застава" имени Ольги Берггольц, созданный на базе школы № 340 Невского района, подготовил видеоэкскурсию по экспозиции музея, рассказывающую о ее биографии и творчестве. На окраине Невской заставы Берггольц провела свое раннее детство, еще тогда начала сочинять стихи.

Президентская библиотека имени Б. Ельцина к 110-летию поэтессы представила на своем портале электронные копии книг Берггольц: сборник стихов "Ленинград" (1944), пьеса "Они жили в Ленинграде" (1945), написанная в соавторстве с известным литературоведом Георгием Макогоненко, а также другие материалы о ее жизни и творчестве.

Об Ольге Берггольц

Ольга Берггольц (16 мая 1910 - 13 ноября 1975) стала олицетворением стойкости и силы духа непокоренного Ленинграда. Именем Ольги Берггольц названы улица в Невском районе Санкт-Петербурга и сквер в Приморском районе на набережной Черной речки во дворе дома №20, где жила поэтесса. При входе в Дом радио Петербурга находится ее бронзовый барельеф, на улице Рубинштейна установлена памятная доска. В 1988 году памятник Берггольц установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, в 2015 году - в Палевском саду Санкт-Петербурга.