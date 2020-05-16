{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС проведет онлайн-экскурсии по ведомственным музеям в ходе акции "Ночь музеев - 2020"

В акции по всей стране участвуют около 100 музеев

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. МЧС России присоединилось к акции "Ночь музеев - 2020", которая в этот раз проходит в формате онлайн из-за эпидемии коронавируса. Ведомство подготовило ряд видеороликов и онлайн-экскурсии по своим музеям, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В преддверии Международного дня музеев, который отмечают 18 мая, ежегодно в России проводится всероссийская акция "Ночь музеев". В этом году акция проходит в необычном формате, все мероприятия переведены в онлайн-режим из-за эпидемиологической обстановки. МЧС России присоединилось к акции и показало потенциал ведомственных музеев, чтобы привлечь молодое поколение к ознакомлению с российской историей пожарно-спасательной службы", - рассказали в пресс-службе.

В краснодарском главке ведомства с 16 по 18 мая пройдут виртуальные экскурсии по Краснодарской краевой пожарно-технической выставке, музею пожарной охраны Новороссийска и Сочи. Также онлайн-экскурсии пройдут в музее культуры безопасности в Сыктывкаре.

Экскурсии пройдут и по петербургской пожарно-технической выставке имени Б. И. Кончаева. Всего в акции "Ночь музеев - 2020" по всей стране участвуют около 100 музеев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Журналист ТАСС Резниченко представил книгу о вкладе протестантов в развитие России
Эта работа охватывает период российской истории с XVI века по первую половину XIX века
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС