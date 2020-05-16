МЧС проведет онлайн-экскурсии по ведомственным музеям в ходе акции "Ночь музеев - 2020"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. МЧС России присоединилось к акции "Ночь музеев - 2020", которая в этот раз проходит в формате онлайн из-за эпидемии коронавируса. Ведомство подготовило ряд видеороликов и онлайн-экскурсии по своим музеям, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В преддверии Международного дня музеев, который отмечают 18 мая, ежегодно в России проводится всероссийская акция "Ночь музеев". В этом году акция проходит в необычном формате, все мероприятия переведены в онлайн-режим из-за эпидемиологической обстановки. МЧС России присоединилось к акции и показало потенциал ведомственных музеев, чтобы привлечь молодое поколение к ознакомлению с российской историей пожарно-спасательной службы", - рассказали в пресс-службе.

В краснодарском главке ведомства с 16 по 18 мая пройдут виртуальные экскурсии по Краснодарской краевой пожарно-технической выставке, музею пожарной охраны Новороссийска и Сочи. Также онлайн-экскурсии пройдут в музее культуры безопасности в Сыктывкаре.

Экскурсии пройдут и по петербургской пожарно-технической выставке имени Б. И. Кончаева. Всего в акции "Ночь музеев - 2020" по всей стране участвуют около 100 музеев.