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Умер профессор Академии Русского балета им. Вагановой Адоль Хамзин

Ему было 86 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, профессор кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Адоль Хамзин умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на сайте академии.

"На 87-м году жизни скончался Адоль Сагманович Хамзин, выпускник Ленинградкого хореографического училища (1953, класс А. И. Пушкина), заслуженный артист РСФСР, артист Малого оперного театра (1953-1975), профессор кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой", - говорится в сообщении академии.

Адоль Хамзин родился в 7 февраля 1934 года в Уфе. С 1953 года по 1974 год был ведущим солистом Академического Малого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского. За время работы исполнял партии классического и современного репертуара: Принц ("Лебединое озеро"), Али ("Корсар"), Франц ("Коппелия"), Солор ("Баядерка"), Иван-царевич ("Жар-птица"), Олаф ("Сольвейг"), Юноша ("Баллада о любви") и другие.

С 1974 года по 1980 год работал художественным руководителем "Ленинградского балета на льду". В 1965 года начал работать в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, где преподавал классический и дуэтный танец.

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РоссияСанкт-Петербург
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