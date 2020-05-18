В Якутии открылась виртуальная выставка уникальных литографий XIX века

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Национальная библиотека Якутии открыла виртуальную выставку иллюстраций из атласа к путешествию по Восточной Сибири члена сенатской ревизии Восточной Сибири Ивана Булычова, который в XIX веке исследовал Якутию, Камчатку и берега Охотского моря. Атлас 1856 года издания имеет большое историко-культурное значение, сообщила ТАСС директор библиотеки, кандидат исторических наук Саргылана Максимова.

Выставка приурочена к Международному дню музеев и посвящается 210-летию со дня рождения польского художника Леопольда Немировского, чьи литографии с изображениями различных местностей и народов Восточной Сибири включены в издание.

"На выставке мы выделили литографии, связанные с Якутией, их немного. Но благодаря им мы можем воссоздать образ Якутии середины XIX века. Мы также можем с уверенностью заявить, что альбом является одной из жемчужин коллекции редких книг из фондов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)", - рассказала Максимова.

Выставка подготовлена на основе иллюстраций из атласа к "Путешествию по Восточной Сибири И. Булычова, Императорского Русского географического общества действительного члена". Книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1856 году.

"Особую ценность альбому придают иллюстрации, отпечатанные в очень небольшом экземпляре. В фондах библиотеки сохранились 56 литографий, на которых изображены различные местности Восточной Сибири, населяющие ее народы, их одежда и утварь, и все они доступны в открытом доступе на платформе Google Arts & Culture", - рассказал научный сотрудник Национальной библиотеки, руководитель и координатор проекта "Культура Якутии в мировом пространстве" Алексей Иванов.

Он уточнил, что имя художника, с оригиналов которого были сделаны литографии атласа, не называлось ни в тексте Ивана Булычова, ни в атласе. "Лишь в последнее время совместные изыскания польских и сибирских ученых позволили его установить. Этим художником был деятель польского освободительного движения Леопольд Немировский (1810-1883)", - отметил Иванов.

О художнике

По данным Российской национальной библиотеки, участник польского восстания 1830 года Немировский продолжал участвовать в движении за восстановление польской независимости, был арестован в 1838 году и приговорен к смертной казни, замененной затем 20 годами каторги с отбыванием в Сибири. "Однако уже в 1843 году он был освобожден от каторжных работ и причислен на поселение, где он, используя свой художественный и педагогический талант, обучал рисованию детей влиятельных чиновников. Работал он и в семье генерал-губернатора Восточной Сибири В.Я. Руперта, и именно по его специальному разрешению был включен в качестве рисовальщика в 1844 году в экспедицию И.Булычова", - говорится на сайте библиотеки.

О празднике

Международный день музеев празднуется с 1977 года. В этом году праздник проходит под названием "Музеи во имя равенства: многообразие и интеграция", что символизирует укрепление диалога между музеями и различными аудиториями, а также обеспечение доступности экспозиций.