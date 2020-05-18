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"Роскино" планирует продвигать российских актеров и режиссеров в мире

Глава компании Евгения Маркова отметила, что российских имен, которые хорошо известны в мире, "достаточно мало"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Роскино" в рамках стратегии развития кинематографической отрасли до 2025 года, которую разрабатывает ведомство совместно с Фондом кино, планирует продвигать российских представителей индустрии на мировом рынке. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава компании Евгения Маркова.

"Российских имен, которые хорошо известны в мире, - их достаточно мало", - отметила она, добавив, что необходимо "в дальнейшем продвигать наши имена - актерские, режиссерские, продюсерские".

По словам Марковой, после общения с ключевыми баерами, принявшими участие в Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition в 2019 году, стало ясно, что у российского продукта есть ряд моментов, над которыми стоит работать дальше. "Наш продакшн на мировом уровне считается качественным, и это наша однозначно сильная сторона", - рассказала она.

Международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня на специально разработанной платформе. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.

"Роскино" - национальный информационный и консультативный центр, представляющий интересы российской индустрии аудиовизуального контента на зарубежных рынках. Компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом, занимается международным продвижением страновой аудиовизуальной продукции.

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Россия
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