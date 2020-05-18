ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's проведет в мае-июне два аукциона предметов русского искусства, причем из-за пандемии коронавируса нового типа, они впервые пройдут онлайн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в аукционном доме.

С 26 мая по 2 июня пройдет аукцион "Русская живопись". Коллекционерам будут предложены такие работы, как "Неаполитанский залив" Ивана Айвазовского с оценочной стоимостью £800 тыс. - £1,2 млн, "Вид Москвы" Алексея Саврасова (£350-550 тыс. или $425-665 тыс.) и написанный Константином Маковским портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской (£180-250 тыс. или $220-300 тыс.). Помимо этого, на торгах будут представлена редкая графика и произведения советских нонконформистов.

9-17 июня пройдет аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство", который "объединит более 200 лотов, среди которых: предметы из серебра, подборка фарфора Императорского фарфорового завода и изделия фирмы Карла Фаберже из важных европейских и американских коллекций", сообщили в Sotheby's. Самыми ценными лотами этой торговой сессии станет икона Фаберже, а также серебряно-позолоченный чайный сервиз той же мастерской. Оценочная стоимость каждого из лотов составляет от £60 до 80 тыс. ($72-95 тыс.).

Как отмечают в Sotheby's, упомянутые торги - лишь два из нескольких аукционов, которые с учетом сложившихся в мире обстоятельств были переведены в режим онлайн.

"Начало 2020 года ознаменовалось стремительным развитием онлайн-аукционов Sotheby"s: было проведено более 50 онлайн-торгов в различных категориях коллекционирования, а общая вырученная на аукционах сумма превысила $100 млн", - подчеркнули в аукционном доме.

"Русская неделя" традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Наряду с Sotheby's в них принимают участие Christie's, MacDougall's и Bonhams. На данный момент неясно, будут ли указанные аукционные дома также проводить свои торги в режиме онлайн. Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, составила £37,5 млн ($48,5 млн по курсу на тот момент).