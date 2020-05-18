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"СТС Медиа" представит байерам фэнтези-проект "Наследники"

Всего холдинг презентует 10 проектов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству "СТС Медиа" Максим Рыбаков на пресс-конференции, организованной ТАСС.

Холдинг презентует 10 проектов. "Это продолжения знаменитой франшизы "Кухня. Война за отель", комедийного хита "Корни" с Марком Богатырёвым и Антоном Лапенко, первый сезон которого показал хорошие цифры. Также будут представлены новые проекты: ностальгическая комедия "Гости из прошлого" с Юрием Стояновым, драмеди "Регби" от Ильи Куликова и другие истории", - сказал Рыбаков.

Одним из масштабных проектов станет фэнтези "Наследники", режиссером которого стал генеральный продюсер СТС Антон Федотов. Главные роли сыграют российские актеры, имена которых пока держатся в секрете. "Мне кажется, со времен "Дозоров" в России не было подобных проектов. И это удивительно, ведь, если смотреть на Netflix и другие интернет-площадки, очевидно, что в этот жанр много инвестируют", - отметил Рыбаков.

Сериал "Наследники" рассказывает историю о трех могущественных сестрах из мира магов - Вере, Надежде и Любови, отец которых отдал жизнь за союз с людьми. Надежда отказалась считать людей равными себе, поэтому маги объявили на нее охоту. Ее спасает обычный человек, хирург Роман, в которого девушка влюбляется. Вместе они скрываются много лет. После рождения их третьего ребенка маги находят семью и убивают Надежду. Роману удается спрятать детей и скрыть от них правду происхождения. Но спустя семь лет в их жизни появляется жестокая сестра Надежды, которая хочет забрать силу племянников и стать сильнейшим магом в мире.

Первый международный онлайн-рынок российского аудиовизуального контента пройдут с 8 по 14 июня 2020 года.

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