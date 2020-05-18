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Пандемия коронавируса нового типа

В ЮНЕСКО полагают, что более 13% музеев в мире могут не открыться после пандемии

Учреждения культуры, лишившиеся посетителей, столкнутся с уменьшением доходов, отмечается в пресс-релизе организации

ТАСС, 18 мая. Более 90% музеев в мире были вынуждены закрыть свои двери для посетителей из-за пандемии коронавируса, при этом около 13% могут не открыться после ее завершения. Об этом говорится в пресс-релизе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), опубликованном в понедельник на ее официальном сайте.

"Музеи играют ключевую роль в обеспечении жизнестойкости общества. Мы должны помочь им преодолеть кризис и сохранить их взаимодействие с аудиторией", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как говорится в пресс-релизе, более 85 тыс. музеев были закрыты из-за коронавируса в разные периоды времени. В Африке и малых островных развивающихся государствах всего 5% музеев смогли разместить свой контент в онлайн-формате. "Пандемия также напомнила нам, что половина человечества не имеет доступ к цифровым технологиям. Мы должны работать над популяризацией культуры для всех и каждого, в особенности для наиболее уязвимых и изолированных", - добавила Азуле.

По результатам двух исследований, проведенных ЮНЕСКО совместно с Международным советом музеев (ИКОМ), учреждения культуры, лишившиеся посетителей, столкнутся с уменьшением доходов. Кроме того, могут серьезно пострадать работающие в этом секторе люди.

"Музейная отрасль не может существовать сама по себе, без государственной и частной поддержки. Крайне важно обеспечить приток средств для оказания чрезвычайной помощи и разработать меры по защите специалистов", - отметила президент ИКОМ Суай Аксой.

Теги
Азуле, ОдреПандемия коронавируса нового типа
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