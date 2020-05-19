Калягин проведет онлайн-конференцию о положении театров РФ во время пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ под председательством народного артиста РСФСР Александра Калягина в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции проведет во вторник онлайн-конференцию "Театр и новая реальность. Предлагаемые обстоятельства". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Ранее, 20 апреля, председатель СТД РФ Александр Калягин обратился ко всем федеральным и региональным властям с просьбой поддержать театры страны из-за коронавируса.

"Прежде чем российские театры повсеместно уйдут в отпуск, нам бы хотелось узнать о ситуации в регионах", - определил задачу предстоящей онлайн-конференции Калягин. "С этой целью мы решили собрать руководителей разных российских театров, секретарей СТД РФ, чтобы понять, что происходит. Понять, какие меры поддержки им уже оказывают, что обещают, насколько власть ответственно относится к тому, чтобы сохранить каждый театр в России", - сказал председатель СТД. "Без помощи мы не выживем", - заявил Калягин. "И речь идет о театрах и в столицах, и о театрах малых городов", - подчеркнул он.

По словам главы СТД, в онлайн-конференции примут участие руководители театра "Геликон-опера" (Москва), Театра-фестиваля "Балтийский дом" (Санкт-Петербург), Рязанского театра кукол, Новосибирского драматического городского театра, Пермского академического театра "Театр-театр", Татарского академического театра имени Г. Камала, Воронежского камерного театра, Красноярского театра юного зрителя, "Коляда-театра" (Екатеринбург), Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова и ряда других театров страны.

"Мы пригласили принять участие в нашей онлайн-конференции Оксану Валентиновну Косареву, директора департамента Министерства культуры РФ. Хочется из первых уст услышать, что предполагается сделать, на что мы можем рассчитывать", - отметил председатель СТД.

Онлайн-конференция пройдет 19 мая в 11:00 по московскому времени на информационном портале и соцсетях СТД РФ.