Организаторы премии "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева продлят прием заявок до 30 июля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Организаторы общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева, присуждаемой за лучшие произведения на русском языке на дальневосточную тематику, продлят прием заявок до 30 июля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, проходящей в онлайн-формате, сообщил куратор премии Вячеслав Коновалов.

Он напомнил, что премия учреждена в 2019 году по инициативе вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Ее основная задача - привлечь интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития, сказал Коновалов.

"Очень сложная ситуация сейчас, она накладывает отпечаток на все. Мы по-прежнему собираем литературу, она идет со всех точек РФ. Сейчас мы получили уже 38 произведений. Я напомню, до 30 июня мы будем собирать работы. <…> Немножко медленнее, я вижу по графику, получение работ идет, - сказал он. - Мы решили, что эпидемиологическая ситуация не переломит нашу премию. Мы собираемся отодвинуть немного крайний срок до 30 июля приема работ по всей стране. В декабре [состоится] объявление произведений-лауреатов и награждение".

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил, что территория русского Дальнего Востока "всегда была важной исторически, геополитически, культурно". "Но сегодня русский Дальний Восток приобретает особое значение, и мы все это понимаем, это даже не нужно объяснять, - сказал он. - Но мы мало знаем наш русский Дальний Восток, как это ни парадоксально, несмотря на то, что о нем писали прекрасные писатели, несмотря на то, что есть много фильмов об этом прекрасном крае, тем не менее информации недостаточно, и инициатива создания премии прекрасна".

Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов заметил, что премия является не просто литературным предприятием, но и возможностью привлечь общественное внимание к Дальнему Востоку.

Премия присуждается в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке. Лауреаты каждой из номинаций получают по 500 тысяч рублей. В этом году в состав жюри премии вошли писатели Павел Басинский, Андрей Рубанов, Михаил Визель, музыкант Александр Скляр и другие.

О писателе

Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Написал книги "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась. В 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".