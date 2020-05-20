Организаторы ММКФ до пандемии планировали показать в конкурсе одну из частей проекта "Дау"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) хотели взять в основной конкурс одну из частей скандального проекта "Дау" Ильи Хржановского, однако из-за пандемии смотр пришлось перенести, а фильмы "Дау" были выложены для просмотра на онлайн-платформах. Об этом ТАСС сообщил в среду программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

Предполагалось, что фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля, из-за пандемии он был перенесен на осень - киносмотр запланирован на 1-8 октября 2020 года.

"Мне было интересно показать то, что показывали в Берлине [на фестивале] и какую-то часть, по согласованию с Ильей [Хржановским], в конкурсе, но дальше переговоров дело не продвинулось, а потом пришел коронавирус", - сказал Разлогов. Теперь, как считает программный директор, показывать фильм на ММКФ "бессмысленно", поскольку "сейчас "Дау" пошел на платформах".

В ноябре прошлого года Минкультуры не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию. Однако демонстрация на ММКФ допустима - в 2018 году президент РФ подписал закон, который разрешает показ фильма в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения.

Рассказывая, в целом, про программу ММКФ, Разлогов отметил, что "фестиваль был уже сделан на тот момент, когда его перенесли". Сейчас организаторы ждут стабилизации ситуации с коронавирусом, чтобы понять, смогут ли провести фестиваль в октябре. "Когда будет ясно, что сможем, мы должны будем подтвердить все те договоренности, которые у нас были, - пояснил программный директор. - Начнем договариваться насчет жюри. Мы не знаем, какой будет режим, из какой страны можно будет приезжать, будут ли пускать в Россию и так далее".

"Сейчас некоторые люди видят выход в том, чтобы показать зарубежные фильмы без режиссеров, гости будут записывать приветствие на видео, - рассказал Разлогов. - Для небольшого фестиваля, может быть, это и подойдет, для Московского фестиваля это не очень серьезно".

Из истории ММКФ

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история началась в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

О "Дау"

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но задумка в процессе съемок преобразовалась. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го Берлинале в этом году. Оператор фильма Юрген Юргес получил "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".