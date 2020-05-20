{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы ММКФ до пандемии планировали показать в конкурсе одну из частей проекта "Дау"

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов заявил, что "дальше переговоров дело не продвинулось"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) хотели взять в основной конкурс одну из частей скандального проекта "Дау" Ильи Хржановского, однако из-за пандемии смотр пришлось перенести, а фильмы "Дау" были выложены для просмотра на онлайн-платформах. Об этом ТАСС сообщил в среду программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

Предполагалось, что фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля, из-за пандемии он был перенесен на осень - киносмотр запланирован на 1-8 октября 2020 года.

"Мне было интересно показать то, что показывали в Берлине [на фестивале] и какую-то часть, по согласованию с Ильей [Хржановским], в конкурсе, но дальше переговоров дело не продвинулось, а потом пришел коронавирус", - сказал Разлогов. Теперь, как считает программный директор, показывать фильм на ММКФ "бессмысленно", поскольку "сейчас "Дау" пошел на платформах".

В ноябре прошлого года Минкультуры не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию. Однако демонстрация на ММКФ допустима - в 2018 году президент РФ подписал закон, который разрешает показ фильма в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения.

Рассказывая, в целом, про программу ММКФ, Разлогов отметил, что "фестиваль был уже сделан на тот момент, когда его перенесли". Сейчас организаторы ждут стабилизации ситуации с коронавирусом, чтобы понять, смогут ли провести фестиваль в октябре. "Когда будет ясно, что сможем, мы должны будем подтвердить все те договоренности, которые у нас были, - пояснил программный директор. - Начнем договариваться насчет жюри. Мы не знаем, какой будет режим, из какой страны можно будет приезжать, будут ли пускать в Россию и так далее".

"Сейчас некоторые люди видят выход в том, чтобы показать зарубежные фильмы без режиссеров, гости будут записывать приветствие на видео, - рассказал Разлогов. - Для небольшого фестиваля, может быть, это и подойдет, для Московского фестиваля это не очень серьезно".

Из истории ММКФ

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история началась в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

 

О "Дау"

 

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но задумка в процессе съемок преобразовалась. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го Берлинале в этом году. Оператор фильма Юрген Юргес получил "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поздравил с 85-летним юбилеем коллектив Центральной музыкальной школы
Президент отметил большой подвижнический труд педагогов и наставников Центральной музыкальной школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС