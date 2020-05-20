Вузы Минкультуры проведут творческие вступительные экзамены в очном режиме

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Образовательные учреждения Минкультуры РФ организуют творческие вступительные испытания в очном формате, сроки будут определены дополнительно. На данный момент ВГИК, ГИТИС и Театральный институт имени Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате, сообщает в среду пресс-служба Минкультуры РФ.

"Прием в высшие учебные заведения по направлениям подготовки (специальностям), где необходимо проведение творческих вступительных испытаний, пройдет в очном формате и в сроки, которые будут определены дополнительно <…> Однако, уже сейчас ВГИК, ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате, а также прорабатывается возможность проведения очных творческих испытаний с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, выпускников музыкальных и хореографических училищ при поступлении в вузы на исполнительские специальности зачислят на основании заявлений и предоставленных дипломов.

Кроме того, Минкультуры совместно с Минкомсвязью РФ по результатам анкетирования образовательных учреждений по вопросу организации дистанционного обучения планирует разработать конкретные предложения по созданию информационно-образовательного сервиса. Он позволит обмениваться лучшими лекциями, семинарами и видеоконференциями. Такая платформа также обеспечит взаимодействие обучающихся с потенциальными работодателями.

Ранее Министерство культуры РФ предложило Министерству науки и высшего образования РФ обсудить организацию очных вступительных испытаний по специальностям творческих вузов, таким как "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Вокальное искусство" и другим.