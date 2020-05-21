Первый онлайн-фестиваль "зеленого" кино "Экочашка" начинается 21 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "Экочашка", который уже 10 лет показывает в России "зеленые" фильмы, впервые в этом году пройдет в интернете с четверга по воскресенье. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"Это будет первый онлайн-фестиваль "зеленого" документального кино с дискуссиями, беседами и встречами с экспертами и активистами из России и ЕС. Главной площадкой фестиваля станет портал colta.ru", - говорится в сообщении.

В этом году на фестивале покажут четыре новых документальных фильма из Франции, Германии и Испании. После вечерних показов зрители смогут встретиться с режиссерами.

"Фестиваль откроется показом французского фильма о молодых "зеленых" активистках "Поколение "Грета". Из немецкого фильма "Ревайлдинг: Новая парадигма сохранения природы" зрители узнают, возможно ли возродить экосистемы, которые исчезли под дорогами и городами. Почему происходят пожары и как с ними бороться, зрители узнают из испанского фильма "Мегапожары". Фильм из Франции "Пища для перемен" расскажет о еде на нашей тарелке", - говорится в сообщении.

В команде организаторов - Москва, Петербург, Барнаул, Калининград, где пройдут собственные мероприятия в рамках фестиваля. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы будут проходить два раза в день, чтобы дать возможность посмотреть фильмы зрителям из разных часовых поясов России.