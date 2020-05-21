Театр эстрады в Петербурге организовал акцию с билетами для медиков за 10 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Театр эстрады имени Аркадия Райкина организовал акцию поддержки медицинских работников в Санкт-Петербурге - они смогут купить билеты на спектакли с открытой датой за 10 рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра.

"Чтобы поблагодарить за самоотверженный труд тех, кто находится на передовой во время пандемии, Театр эстрады имени Аркадия Райкина ко Дню медицинского работника запускает акцию поддержки медиков всех без исключения специализаций. Театр предлагает им всем билеты с открытой датой по специальной цене - 10 рублей. Акция стартовала ровно за месяц до профессионального праздника медицинских работников - 21 мая в 00:00 мск", - говорится в сообщении.

Врачи, фельдшеры, водители скорой помощи, лаборанты, медсестры, санитары, работающие в медицинских учреждениях федерального и городского подчинения, смогут участвовать в акции дистанционно и получить именные сертификаты. "Театр будет счастлив и горд видеть в своем зале тех, кто, оставаясь верным клятве Гиппократа, бросил на борьбу с вирусом все свои силы и лучшие помыслы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в День города, 27 мая, театр покажет онлайн эстрадно-философский спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца с Юрием Гальцевым в главной роли.

В апреле одна из самых популярных городских площадок - Центральный выставочный зал "Манеж" - объявила о том, что по окончании ограничений из-за ситуации с коронавирусом предоставит бесплатный вход всем медицинским работникам вне зависимости от профиля и специальности до конца года.

По примеру того, как другие учреждения культуры принимают у себя медиков в период временного закрытия для посетителей, Российский этнографический музей готовит программы для волонтеров, которые помогают людям в самоизоляции. Как ранее рассказала журналистам его директор Юлия Купина, для добровольцев готовят тематические программы знакомства с коллекцией музея - так называемые "экспедиции" в музей.

О театре

Ленинградский театр эстрады и миниатюр был основан в 1939 году, в 1943 году его художественным руководителем стал знаменитый советский артист Аркадий Райкин, на этом посту он прослужил без малого 40 лет. На сцене театра в разные годы выступали Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Роман Карцев и Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Вячеслав Полунин, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль и многие другие. В марте 2002 года Театру эстрады было присвоено имя Аркадия Райкина. Заслуженный артист России Юрий Гальцев является худруком театра с декабря 2008 года.