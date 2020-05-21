В Минкультуры заверили, что стоимость билетов в театры не поднимется после их открытия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сокращение числа продаваемых билетов в театры после их открытия осенью не скажется на их стоимости. Об этом в интервью программе "Время" на Первом канале в четверг сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее Любимова сказала, что после открытия в сентябре театры будут продавать билеты зрителям в шахматном порядке, что уменьшит число посетителей.

"Нам не нужно даже думать о том, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном повышении цен на билеты.

По ее словам, увеличение цен сказалось бы на посещаемости театров. "Совсем не многие могут себе позволить какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев", - отметила она.

Как подчеркнула Любимова, в первую очередь, театры существуют на государственном задании, благодаря чему им предоставляются средства. "Дальше, конечно, экономика того или иного нашего театра будет отдельно прорабатываться у нас в департаменте", - поделилась министр культуры.