Продажи билетов в театры возобновятся 1 августа

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Продажа билетов в театры начнется с 1 августа согласно "дорожной карте" постепенного снятия ограничений, разработанной Министерством культуры. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Аллу Манилову.

Ранее на заседании комитета Госдумы по культуре министр культуры Ольга Любимова сообщила, что российские театры начнут возвращаться к привычному формату работы в августе после режима самоизоляции.

"С 15 июня по 15 июля у большинства театров начнется коллективный отпуск. В это время будет происходить тотальная дезинфекция - сцены, потолков, декораций, верхней машинерии. После этого репетиции возобновятся до 1 сентября. Они будут выстроены таким образом, чтобы до начала встречи со зрителями, которую театры планируют на середину сентября, успеть прогнать все спектакли", - цитирует газета Манилову.

Как рассказала Манилова, дата возобновления продаж обозначена с учетом, что ограничения не будут продлены после 1 июня. Она также добавила, приоритет при выборе дат и мест на спектакли будет у зрителей, которые согласились сохранить билеты на отмененные спектакли, чтобы посетить их осенью.

В свою очередь, в интервью программе "Время" на Первом канале Любимова сообщила, что после открытия в сентябре театры будут продавать билеты зрителям в шахматном порядке. Однако, сокращение числа продаваемых билетов в театры не скажется на их стоимости.