Зрителями фестиваля короткометражек "Союзмульткарантин" стали более 300 тыс. человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посмотрели мультфильмы в рамках фестиваля "Союзмульткарантин". Они назвали картины "А как наши космонавты?" Галины Голубевой и "Бельчонок и санки" Олеси Щукиной своими фаворитами. Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Фестиваль короткометражных мультфильмов "Союзмульткарантин" начался в марте, его зрителям представили более 60 картин, среди которых победители российских и международных смотров.

"Всего мультфильмы посмотрели более 310 000 зрителей, которые выбрали своими фаворитами картины "А как наши космонавты?" и "Бельчонок и санки", - рассказали в пресс-службе.

Мультфильм "А как наши космонавты" режиссера Галины Голубевой выполнен в редкой технике росписи маслом по стеклу. В его основу легла фольклорная песня села Верхняя Покровка Белгородской области. По сюжету трое космонавтов, простившись с близкими, отправляются в космос, где их ждут удивительные открытия. Картина стала лауреатом нескольких зарубежных фестивалей, а также Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Мультфильм "Бельчонок и санки" Олеси Щукиной рассказывает о маленьком зверьке, который впервые решается скатиться с огромной горы на санках. Он также получил призы разных смотров.

Также наибольшее количество зрителей оказалось у мультфильмов "Очень одинокий петух" Леонида Шмелькова, "Морошка" Полины Минченок, "Белоснежье" Ирины Эльшанской, "Козлы" Екатерины Филипповой, "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова.