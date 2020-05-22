В Петербурге восстановили граффити с Сергеем Бодровым, испорченное неизвестными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Команда художников в Санкт-Петербурге восстановила граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова. В конце прошлой недели оно было испорченное неизвестными, сообщил ТАСС в пятницу один из участников команды, граффитист Артем Бурж.

"На восстановление ушло всего два часа, даже меньше. Там ничего критичного не было, но мы не могли мимо пройти. Как только время появилось, мы сразу же туда подъехали", - сказал Бурж, отвечая на вопрос о том, удалось ли им завершить реставрацию изображения.

Граффити с Бодровым появилось на трансформаторной будке рядом с Александро-Невской лаврой в историческом центре Петербурга осенью 2019 года. До этого здесь тоже было граффити с актером, также в образе Данилы Багрова и известной фразой из второй части фильма Алексея Балабанова "В чем сила, брат?".

Команда художников с участием Буржа за последние годы создала целую серию портретов известных людей на разных объектах в Петербурге, среди них - главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, актер Сергей Бодров-младший, лидер группы "Кино" Виктор Цой, американский певец и пианист Рэй Чарльз, популярный актер Чак Норрис, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Изображения их авторства появились и за пределами России. Так, в белорусском Витебске они нарисовали портреты популярных актеров Александра Демьяненко и Евгения Леонова, в израильской Хайфе изобразили русского художника Илью Репина.