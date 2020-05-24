Умер писатель и сценарист Жан-Лу Дабади

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Писатель, сценарист, член Французской академии Жан-Лу Дабади умер в Париже на 82-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на его агента Бертрана де Лаби.

По его данным, Дабади умер в воскресенье днем в больнице Питье-Сальпетриер от последствий болезни, не связанной с коронавирусом. "Он был настоящим художником, который преуспел во всех видах искусства", - отметил де Лаби.

Дабади является автором множества романов, первый из них - "Сухие глаза" (Les Yeux secs) - он написал в 1957 году. Параллельно с работой над новыми литературными произведениями Дабади сотрудничал с рядом изданий, для которых писал рецензии к фильмам и статьи, посвященные искусству, а также сочинял тексты песен для французских исполнителей.

Дабади также написал более четырех десятков сценариев к фильмам известных французских режиссеров, среди которых были Франсуа Трюффо, Ив Робер, Жан-Поль Раппно, Клод Пиното. За свою работу в киноиндустрии он удостоен множества наград. Дабади трижды становился лауреатом премии "Сезар" в номинации "Лучший сценарий". Недавно он закончил работу над сценарием к фильму по роману Жоржа Сименона "Зеленые ставни" (Les Volets verts), в котором главную роль должен сыграть Жерар Депардье.

В 2008 году Дабади был избран членом Французской академии.