Интерьеры последнего дворца Николая II в Царском Селе покажут публике в конце 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Восстановленные интерьеры Александровского дворца в Царском Селе под Санкт-Петербургом, последней резиденции императора Николая II, откроются для публики в конце 2020 года. Их реставрация задерживается из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила ТАСС в понедельник директор ГМЗ "Царское село" Ольга Таратынова.

"Что касается Александровского дворца, то, к сожалению, сейчас во время карантина действует запрет на передачу музейных предметов, в том числе и на реставрацию. Сначала думали, что мы все-таки успеем открыть первые помещения летом. Но сейчас я понимаю, что мы не успеваем с реставрацией предметов из-за жестких карантинных требований. Поэтому, чтобы увидеть все помещения, которые входят в первую очередь дворца, "одетыми", с их предметами прикладного искусства, придется перенести открытие на конец года, чтобы представить их во всей красе. Архитектурная реставрация сделана, но нужно экспозицию собрать, к сожалению, карантин нам дал серьезную отсрочку", - отметила Таратынова.

Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. Николай II жил там после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. После Октябрьской революции во дворце размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом, в 1951 году здание передали Военно-морскому флоту СССР, а дворцовую коллекцию - в Павловский музей. В 2009 году дворец передали в ведение государственного музея-заповедника "Царское Село".

Реставрация дворца ведется с 2011 года, она включает строительно-монтажные и реставрационные работы, устройство внутренних инженерных сетей, восстановление интерьеров. Некоторые предметы для экспозиции предоставит ГМЗ "Павловск", мебель заново изготавливается по образцам.

Первыми откроются восемь интерьеров левого (восточного) флигеля: Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная императрицы, Приемная и Рабочий кабинет императора, Мавританская уборная и Камердинерская. В дальнейшем Александровский дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых - от Екатерины Великой до Николая II, он будет рассказывать о частной, домашней жизни российских императоров. Завершить реставрацию дворца планируется не ранее 2022 года.