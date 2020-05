Джойс Кэрол Оутс стала лауреатом Международной премии Чино дель Дука

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Американская писательница, поэтесса и драматург Джойс Кэрол Оутс удостоена престижной литературной награды - Международной премии Чино дель Дука. Об этом сообщил в понедельник Институт Франции, объединяющий пять национальных академий страны. С 2004 года именно в его ведении находится эта премия.

Она была учреждена в 1969 году в память о французском предпринимателе, издателе и филантропе итальянского происхождения Чино дель Дука. Учредителями выступила его вдова Симона дель Дука. После ее смерти выбор лауреата и полностью управление Фондом Симоны и Чино дель Дука были переданы в ведение Института Франции.

Денежное содержание премии равно €300 тыс. Она вручается авторам, литературный или научный труд которых способствует утверждению гуманизма.

Премия дель Дука часто рассматривается как важный шаг к Нобелевской премии. Так, получивший ее в 1974 году Андрей Сахаров год спустя был удостоен и нобелевской награды. Знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса получил французскую международную премию в 2008 году, а нобелевским лауреатом стал в 2010. Для французского писателя Патрика Модиано разрыв между награждениями составил четыре года - 2010 и 2014 годы.

Первоначально было запланировано, что торжественная церемония вручения премии в этом году состоится в Париже 4 июня. Однако в дальнейшем ее пришлось отменить из-за продолжающейся пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Пути творчества

Джойс Кэрол Оутс, которой в июне исполнится 82 года, рассматривается как один из лучших современных англоязычных литераторов. Свою первую книгу она выпустила в 1963. В дальнейшем за роман "Их жизни" (Them, 1969) она получила Национальную книжную премию США, а романы "Черная вода" (Black Water, 1992), "Для чего была моя жизнь" (What I Lived For, 1994) и "Блондинка" (Blonde, 2000) были номинированы на Пулитцеровскую премию.

Всего Оутс опубликовала более пятидесяти романов, большое число сборников рассказов и стихов. Под различными псевдонимами она также создавала детективные произведения.

Джойс Кэрол Оутс - ярый противник нынешнего президента США Дональда Трампа. В ряде ее произведений поднимаются темы расизма и социального неравенства в США. Сквозной темой ее произведений является защита гражданских прав людей. Она является членом Американского философского общества.

В России Оутс издается с конца 1980-х годов.